Tras el despliegue naval de EE. UU. en el Caribe, la Casa Blanca sostiene que “Maduro no es un presidente legítimo, es un cabecilla fugitivo de un cártel”

El despliegue de tres buques de guerra de la Armada de Estados Unidos en el Caribe suma a la tensión entre Washington y Caracas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que la operación forma parte de la estrategia del presidente Donald Trump para golpear las redes del narcotráfico en la región.
En su declaración, la portavoz se refirió al mandatario venezolano Nicolás Maduro, tras ser cuestionada sobre una posible operación terrestre en la zona del despliegue.
“Lo que diré respecto a Venezuela es que el presidente Trump ha sido muy claro y consecuente: está dispuesto a utilizar todos los recursos de su poder para frenar la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cártel de terror narco, y Maduro, según la opinión de esta administración, no es un presidente legítimo. Es un cabecilla fugitivo de este cártel, que ha sido acusado en Estados Unidos por traficar drogas en el país”, afirmó Leavitt el martes en rueda de prensa.