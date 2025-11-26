Lo que no cuadra en las entrevistas que dio Wilmar Mejía de la DNI: relación con Petro, ascenso exprés y presunto nexo con ‘Calarcá’

De informante civil para el Gobierno a director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). A Wilmar Mejía le ha ido bien en los últimos meses. Hasta hace poco era un desconocido, al menos para la opinión pública. Hoy es uno de los protagonistas de un escándalo mayor gestado desde la entraña del Gobierno Nacional.
Mejía es licenciado en educación física y con ese título llegó a ocupar uno de los cargos más sensibles del sistema de inteligencia del país. Más que su trayectoria como educador físico, fueron sus relaciones políticas las que lo impulsaron hasta la dirección de Inteligencia Estratégica en la DNI.
Había permanecido en silencio desde que estalló la controversia por los archivos extraídos de dispositivos electrónicos de disidentes al mando de alias “Calarcá”, documentos que lo mencionan y trazan posibles vínculos con ese grupo ilegal, junto al general Miguel Huertas.