Divisiones en la derecha: Vicky Dávila y Aníbal Gaviria dirían no a una consulta con Abelardo de la Espriella

Tras el espaldarazo que la encuesta del Centro Nacional de Consultoría le dio a Iván Cepeda, las bases de la derecha ya están tomando decisiones para ver cómo acuerdan un solo frente y logran depurar la lista de candidatos que, hasta el momento, es muy extensa.

En paralelo, una parte del centro también mueve fichas e intenta ganar espacio. Justamente, ya abrió conversaciones para reducir su propio abanico de aspirantes, sin descartar eventuales acercamientos con sectores de la oposición.

En la derecha, sin embargo, hay un enredo porque cuenta con candidatos que, si bien comparten estilos muy parecidos, también se diferencian en otros. El Centro Democrático cada vez se mueve con mayor sigilo para ordenar su propia baraja. Fuentes consultadas por EL COLOMBIANO señalan que ni Paola Holguín ni María Fernanda Cabal repetirían Senado en 2026.

En el caso de Cabal, aseguran que le habrían planteado la posibilidad de ser fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, aunque ella seguiría evaluando escenarios. Igual Valencia, a quien le han insistido que acepte ser la cabeza de lista al Senado, lo que tendría que definirse antes del próximo 8 de diciembre.

También advierten que Miguel Uribe Londoño mantiene su decisión de llegar “hasta el final” en la consulta interna y que Paola Holguín tampoco buscaría repetir Senado, pues apunta a la Gobernación de Antioquia.