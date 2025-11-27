¿Por qué una secta judía ultraortodoxa buscaba casafinca en Antioquia?

En las esquinas, en las bancas del parque, en los negocios al lado de las empinadas vías, en las cafeterías donde los contertulios espantan el frío con café, mejor dicho, en todo Yarumal solo se ha habla en los últimos días del tema que se volvió noticia mundial y que tuvo como epicentro a este municipio del Norte de Antioquia.
Y es que la noticia del hallazgo de 26 miembros de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor en uno de los hoteles a las afueras del municipio ha sido la fuente de múltiples teorías que buscan, sobre todo, resolver la gran incógnita: ¿por qué esta gente expulsada de cinco países y señalada de múltiples delitos vino desde el norte del continente para afincarse con el mayor secretismo en un pueblo donde todos se conocen?
Y es que las teorías se han exacerbado al conocer dos nuevos datos sobre la presencia de la extremista congregación. El primero es que junto al grupo de nueve adultos, encontraron a 17 niños y adolescentes, de los cuales cinco tenían Circular Amarilla de Interpol, lo que permitía que fueran buscados en 196 países. El segundo dato es que Lev Tahor estaría buscando una finca para asentarse en el territorio.