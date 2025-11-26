Nacional lo buscó con todo, pero Silveira y la mala fortuna firmaron el 1-1 ante Junior; vea los goles

Atlético Nacional dejó el alma, las piernas y hasta la voz de su gente en Ditaires, pero esa fuerza desbordada no alcanzó para quebrar al único rival que realmente parecía imposible superar: Mauro Silveira. El arquero uruguayo del Junior se convirtió en un muro infranqueable y, junto con la mala fortuna y una cancha traicionera, sostuvo el 1-1 en la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay-2.

La historia, sin embargo, había comenzado mucho antes del pitazo inicial. Un hecho lamentable empañó la previa: desadaptados atacaron el bus del Junior, y el asistente técnico de Alfredo Arias terminó golpeado. Un episodio reprochable que volvió a recordar las sombras que aún rondan el fútbol colombiano y que dejó el ambiente tenso antes de rodar el balón.

Con esas emociones agitadas, Ditaires recibió la alineación. Un murmullo recorrió la tribuna cuando Diego Arias incluyó a Edwin Cardona como inicialista. Los hinchas pedían a gritos a Juan Manuel Rengifo, cuyo presente futbolístico parecía exigir titularidad. El desacuerdo quedó flotando en el aire.

El partido tomó temperatura rápido. Nacional salió decidido y generó la primera gran oportunidad: un mano a mano de Bauzá que pudo haber cambiado la historia, pero que se fue por encima cuando el balón le saltó impredecible, traicionado por el estado del campo. Esa jugada fue apenas un presagio del duelo que vendría entre el verde y la cancha.

Junior, lejos de refugiarse, respondió con categoría. Enamorado, Chará y Paiva empezaron a causar dolores de cabeza, especialmente este último, que al minuto 40 soltó un derechazo soberbio desde fuera del área. El balón voló directo al ángulo, imposible para David Ospina. Un golazo que silenció a Ditaires y envió al Junior a los vestuarios con ventaja.

El entretiempo sirvió para encender la llama de Nacional, que salió al segundo tiempo como un equipo rabioso, decidido a arrinconar al rival. Y lo logró. Pero ahí apareció la figura que terminaría definiendo la noche: Mauro Silveira. El uruguayo, con manos firmes y reflejos felinos, empezó a apagar una a una todas las posibilidades verdolagas. Sacó un cabezazo imposible, un remate bajo, un disparo cruzado... cada intervención fue un baño de agua fría para la ilusión local.

Pero Nacional encontró su premio. Y lo hizo a través de un hombre acostumbrado a aparecer cuando el partido lo exige: William Tesillo. Con un remate desde fuera del área que se desvió en un defensor juniorista, el central puso el 1-1. Tesillo, otra vez decisivo, otra vez marcando en citas grandes: ya le anotó al Medellín, a Millonarios y ahora al Junior.

El empate envalentonó a Nacional, que se volcó con furia hacia el arco rival. Junior se quedó con diez hombres tras una jugada polémica en la que inicialmente sancionaron penal sobre Morelos, pero el VAR corrigió: la falta fue afuera, aunque Jermein Peña vio la roja por ser el último hombre.

Con superioridad numérica, el verde se lanzó a matar el partido. Camilo Cándido reventó el horizontal en una jugada que hizo temblar todo Ditaires. Y después, una vez más, Silveira se estiró para negarle el gol a Morelos en lo que parecía el 2-1 inevitable. No fue. La noche tenía dueño, y ese dueño era el arquero uruguayo.

Al final, el 1-1 dejó una mezcla de frustración y esperanza. Frustración porque Nacional mereció más. Esperanza porque el cuadrangular sigue completamente abierto. Junior, con este empate, completó cinco visitas sin derrota ante el verde: tres triunfos y dos empates que empiezan a pesar en el historial.

Ahora, la revancha será inmediata. El domingo, en el Metropolitano de Barranquilla, volverán a verse las caras a las 6:30 p.m. Nacional llegará con una baja dura: Alfredo Morelos recibió su quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir sanción en ese desafiante partido.

El verde lo intentó todo. Lo luchó hasta la última gota. Pero a veces el fútbol tiene noches en las que el rival no es solo un equipo, sino la mala fortuna... y un arquero en estado de gracia. Silveira les negó la victoria, pero no apagó la fe de una hinchada que sabe que el sueño de la final aún está vivo.

Reviva aquí el minuto a minuto de este compromiso: