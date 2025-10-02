x

Gobierno Trump anunció despliegue de agentes migratorios del ICE durante el Super Bowl donde cantará el latino Bad Bunny

Un asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos aseguró que agentes migratorios estarán presente durante el Super Bowl 2026, tras anunciarse el show de la estrella latina Bad Bunny en el evento insignia del fútbol americano.

    El puertorriqueño Bad Bunny será el artista principal del espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl del 2026. Desde el Gobierno de Donald Trump afirmaron que desplegarán agentes migratorios durante el evento en Estados Unidos. FOTO: GETTY
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
02 de octubre de 2025
bookmark

La designación de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 desató críticas entre los asesores del presidente Donald Trump por la elección de la estrella puertorriqueña.

Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, advirtió que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estarán presentes en el evento que congregará a miles de personas el 8 de febrero en California.

El funcionario aseguró en una entrevista con el programa The Benny Show que el Super Bowl no será “un refugio” para personas indocumentadas.

Relacionado: Bad Bunny sacude a los trumpistas tras anuncio de su show en el Super Bowl, ¿por qué?

No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país sin documentos. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos, los arrestaremos, los internaremos en un centro de detención y los deportaremos. Sepan que esta es una situación muy real bajo esta administración, lo cual es contrario a cómo era antes”, declaró.

Lewandowski también aprovechó para arremeter contra el cantante de 31 años, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, y a quien acusó de “odiar a Estados Unidos”.

Es una vergüenza que hayan elegido a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el espectáculo de Medio Tiempo. Deberíamos intentar ser inclusivos, no excluyentes. Hay muchísimas bandas y artistas geniales que podrían tocar en ese espectáculo y unirían a la gente, no la separarían”, afirmó.

Cabe recordar que Bad Bunny, que en el pasado apoyó públicamente a Kamala Harris en su campaña contra Trump, ya había expresado temores de presentarse en Estados Unidos por las redadas migratorias.

Estaba el problema de que, por ejemplo, el maldito ICE podría estar afuera [de mi concierto]. Y es algo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho”, dijo en una entrevista de la reconocida revista inglesa ID.

Puede leer: Al ritmo del reguetón y los corridos, la música latina se está tomando el mercado estadounidense

Por su parte, el alto funcionario, exjefe de campaña del magnate republicano, añadió “si hay inmigrantes ilegales, no me importa si es un concierto de Johnny Smith, Bad Bunny o cualquier otro. ... Vamos a aplicar la ley en todas partes. Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Es una directiva del presidente. Si estás en este país ilegalmente, regresa a casa”.

Desde el círculo cercano a Trump y figuras conservadoras en redes sociales como Sebastian Gorka, asesor presidencial, cuestionaron a la NFL en la red X: “¿Es la NFL incapaz de leer la situación?”. El mensaje acompañaba un comentario de un podcaster que tildaba a Bad Bunny de “rapero con un catálogo de letras vulgares en español e inglés”.

Sage Steele, exconductora de ESPN y actual colaboradora en la Casa Blanca para temas de medios, calificó al artista de “DEMONÍACO” y aseguró: “NFL... simplemente no lo entiendo”.

Entérese: Murió el inmigrante mexicano que fue herido en medio de un tiroteo en oficina de ICE en Dallas, Texas

El propio artista dijo en un comunicado emitido por la NFL: “Por mi gente, mi cultura y nuestra historia”. Puerto Rico, de donde es originario, es un territorio estadounidense en el Caribe y recientemente fue escenario de redadas de ICE, denunciadas por Bad Bunny en redes sociales.

El show de medio tiempo del evento deportivo más visto en Estados Unidos siempre ha estado marcado por nombres de talla mundial. Michael Jackson, Prince, Bruce Springsteen, Madonna y Paul McCartney han sido parte de la historia del espectáculo. En 2025, el rapero Kendrick Lamar fue el encargado de subir al escenario.

