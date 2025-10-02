Empleos en tecnología: más de 3.700 vacantes en informática y telecomunicaciones en el país

El sector tecnológico en Colombia sigue siendo uno de los grandes dinamizadores del mercado laboral. Actualmente hay más de 3.700 vacantes activas en software, informática y telecomunicaciones, con salarios que van desde $1,4 millones hasta más de $7 millones mensuales, según la información disponible en Magneto Empleos. Entre las vacantes publicadas, cerca de 1.000 están dirigidas a personas sin experiencia, lo que representa una oportunidad clave para quienes buscan su primer empleo en el sector TI. Le puede interesar: ¡Trabajo sí hay en Bogotá! Empresas están ofertando más de 84.000 vacantes y así puede aplicar

Roles más buscados en tecnología

Cerca de 1.000 de las vacantes tecnológicas en Colombia están abiertas para personas sin experiencia. FOTO: GETTY

Los cargos más demandados son: - Desarrollador Full Stack. - Técnico en telecomunicaciones. - Ingeniero de software especialista. - Analista de ciberseguridad. - Analista de Sistemas de Información (SI). Además, se encuentran plazas para diseñadores UX/UI, ingenieros de datos y técnicos de soporte, lo que muestra la variedad de perfiles que requieren las empresas del sector.

Tipos de contrato y estabilidad laboral

La mayoría de estas oportunidades son con contrato indefinido (1.100 vacantes), seguido por contratos a término fijo y de aprendizaje. Esto refleja la necesidad de las empresas de vincular talento de manera estable y de largo plazo, especialmente en un sector que enfrenta escasez de profesionales. Lea más: Convocatoria en Cali: Tiendas Ara ofrece programa de aprendizaje con patrocinio; así puede postularse

Oportunidades de empleo más destacadas en software, informática y telecomunicaciones

Analista de Ciberseguridad y SI - Medellín

Salario a convenir. Funciones: - Realizar los procesos de auditoría interna relacionados con el sistema de gestión de seguridad de la información basado en ISO 27001. - Atender auditorías externas de clientes y apoyar en la resolución de planes de acción para cerrar No conformidades de seguridad de la información. - Mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad de la información y la protección de datos de la compañía y sus empresas filiales. - Administrar y supervisar herramientas de seguridad, asegurando su correcto funcionamiento y alineación con el sistema de gestión de seguridad de la información. - Monitorear alertas sobre sistemas, aplicaciones y amenazas avanzadas (Threat Intelligence). - Acompañar/liderar la respuesta ante incidentes de seguridad, incluyendo análisis forense y gestión de crisis. - Gestionar riesgos de seguridad, desde la identificación hasta la implementación de acciones de mitigación - Liderar escaneos de vulnerabilidades, pruebas de penetración y seguimiento de remediación. - Gestionar los requerimientos internos mediante herramientas de gestión de tickets (help desk) o soluciones de colaboración corporativa. Requisitos: - Manejo de herramientas básicas de hacking ético como Burp Suite , ZAP , nmap , SQLmap y Nikto . - Experiencia con soluciones de seguridad como XDR , Protección de Endpoint y Email Security. - Conocimientos en Redes y Seguridad Perimetral - Herramientas Ofimáticas (Excel). - Habilidades de comunicación y escritura. - Ingles B1 (opcional). Aplique acá.

Ingeniero de Proyecto comercial en Seguridad Electrónica - Medellín

Salario: $ 4.719.000 a $ 5.100.000. Responsabilidades: - Diseñar e implementar proyectos de seguridad electrónica. - Supervisar la ejecución y cumplimiento de los proyectos. - Gestionar ventas y desarrollo de nuevos clientes en el sector. - Liderar el equipo de trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto. - Realizar seguimiento y optimización de los sistemas implementados. Conozca también: Trabajo híbrido: más de 2.400 ofertas laborales disponibles en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali y Cartagena Requerimientos: - Experiencia comprobada en seguridad electrónica. - Habilidades de ventas en el sector de seguridad. - Capacidad demostrada para gestionar proyectos complejos. - Formación técnica en ingeniería. - Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos. Envíe la hoja de vida acá.

Desarrollador Full Stack - Bogotá

Salario a convenir. Responsabilidades: - Desarrollar aplicaciones web y móviles utilizando Laravel Angular/React y C# .NET. - Crear y mantener APIs REST para la integración de sistemas. - Automatizar procesos operativos repetitivos. - Implementar arquitectura de microservicios y patrones de diseño. - Optimizar el rendimiento en aplicaciones y bases de datos. - Liderar técnicamente y ofrecer mentoring a desarrolladores junior. - Gestionar DevOps y CI/CD para pipelines de datos y aplicaciones. Requerimientos: - Más de 1 año de experiencia con C# .NET Framework/Core. - Más de 1 año de experiencia en Laravel PHP. - Más de 1 año de experiencia en Angular o React. - Experiencia en Microsoft SQL Server para realizar queries complejas y optimización. - Creación consumo y documentación de APIs REST. - Dominio avanzado de JavaScript ES6+. Postúlese acá.

Ingeniero de Software Especialista - Medellín, Bogotá, Neiva, Armenia, Pereira

Salario a convenir. Responsabilidades: - Diseñar desarrollar y mantener aplicaciones orientadas al sector salud. - Participar en el análisis de requerimientos normativos y técnicos aplicables a la salud en Colombia. - Implementar soluciones cumpliendo estándares de calidad y seguridad de la información. - Brindar soporte funcional y técnico a los módulos en producción. - Documentar procesos y desarrollos realizados. - Trabajar de forma colaborativa con los equipos funcionales y técnicos. Requerimientos: - Profesional en Ingeniería de Sistemas. - Especialización en Ingeniería de Software o áreas afines. - Mínimo 3 años de experiencia en desarrollo de software para el sector salud en Colombia. - Conocimiento de normativas como RIPS PILA Resolución 3374 historia clínica electrónica. - Dominio de lenguajes de programación como Java PHP JavaScript y frameworks modernos. - Manejo de bases de datos como SQL Server PostgreSQL MySQL. - Experiencia trabajando bajo metodologías ágiles. Conozca más detalles acá.

Auxiliar de preconfiguración - Medellín

Salario: $ 1.700.000. Requisitos: - Formación: Bachillerato completo hasta Tecnólogo - Experiencia: 1 año como técnico en redes - Habilidades y mindset: buscamos personas que: Responsabilidades: - Reacondicionar los equipos para ser reutilizados - Realizar pruebas a los equipos CPE - verificar el estado del hardware de los equipos - Verificar el estado del software de los equipos - Liberar CPE de los ISP - Garantizar el perfecto estado del equipo para la instalación - Levantar una bitácora con la información de los CPE Plus: Revisión de las antenas, switch y demás equipos que entren o estén en bodega. Postúlese ahora mismo.

¿Cómo postularse a las vacantes de software y telecomunicaciones?