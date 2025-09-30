Ya hay fecha para la Fiesta del Libro y la Cultura 2026 y los otros eventos del libro de Medellín

En 2026, el evento literario más emblemático de la capital antioqueña celebrará sus 20 años. Esta conmemoración proyecta a la próxima edición de la Fiesta del Libro y la Cultura como una de las más memorables de su trayectoria. La Secretaría de Cultura Ciudadana ya confirmó la fecha de este encuentro, así como la de los otros tres Eventos del Libro que se realizan a lo largo del año en Medellín.

El primero en el calendario será la segunda edición del Festival del Libro Infantil, que debutó a finales de marzo de 2025. Este año, Parques del Río fue el escenario donde miles de niños, jóvenes y adultos se reunieron para celebrar la literatura infantil con charlas, talleres y actividades diseñadas especialmente para los más pequeños. En su debut asistieron más de 25.000 personas, de las cuales el 50 % fueron niños. La próxima edición se llevará a cabo del 26 de febrero al 1 de marzo de 2026, nuevamente en Parques del Río.

Luego tendrá lugar la Feria Popular Días del Libro, que también cumplirá veinte años en 2026. Este espacio busca incentivar la lectura y la venta de libros y contenidos literarios. El próximo año se celebrará del 22 al 24 de mayo en la Biblioteca Pública Piloto (BPP) y en el barrio Carlos E. Restrepo. En 2025, este evento acogió a más de 30.000 visitantes y logró la venta de 9.083 libros, que representaron ingresos cercanos a los 365 millones de pesos.