Alejandro Restrepo aumenta su invicto con el DIM en Bogotá; estas son las cifras del estratega rojo

Alejandro Restrepo mantiene al DIM invicto en Bogotá y lo clasifica a semifinales de Copa BetPlay. Estas son las cifras que explican el buen momento rojo.

  El técnico Alejandro Restrepo ajustó un año en el DIM, llegó en agosto de 2024. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    El técnico Alejandro Restrepo ajustó un año en el DIM, llegó en agosto de 2024. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
02 de octubre de 2025
bookmark

El técnico Alejandro Restrepo está viviendo un buen presente con Independiente Medellín, equipo al que tiene clasificado a semifinales de la Copa Betplay, tercero en Liga y primero en la tabla de reclasificación del año.

A esos números se suma cifras como la alcanzada con el DIM en Bogotá, ya que ajusta nueve fechas invicto con los rojos en Bogotá, nueve fechas con empates y triunfos ante Santa Fe, Millonarios, La Equidad y Fortaleza.

Desde su llegada al DIM, en agosto de 2024, Restrepo ajusta en liga 54 partidos, 25 triunfo, 19 empates y 10 derrotas, mientras que en Copa tiene once juegos con siete triunfos, un empate y tres caídas; con un subtítulo.

Y no solo son cifras positivas con el rojo, sino que según datos del especialista en estadísticas, 15 resultados positivos de 20 visitas (dos con Atlético Nacional, cuatro con Pereira y nueve con el Poderoso).

Este miércoles a Bogotá, el DIM llegó con la desventaja 1-2, pero con el planteamiento y el desarrollo del juego logró una victoria 3-0 que lo dejó como clasificado a la semifinal de la Copa, una especie de revancha, contra el equipo que le quitó el título de la Liga el semestre pasado.

Sobre el rendimiento y las cifras positivas que ajusta con el DIM, Restrepo dijo en la rueda de prensa que, “ganamos un partido duro, al campeón de la Liga, sabíamos que iba a ser difícil por los duelos, teníamos que estar atentos, concentrados, no dar ninguna pelota por perdida y estar respaldados para aprovechar las opciones con nuestros delanteros y así fue”.

Así mismo, resaltó “tenemos un grupo de jugadores importantes todos, tanto los titulares como los que llegan desde el banco, y lo importante es que estamos fuertes como grupo, fortalecidos y empujando todos para alcanzar los mismos objetivos”.

¿Cuál es el rival del DIM en semifinal?

El DIM es el primer semifinalista confirmado de la Copa Betplay, y ahora, espera por su rival, que saldrá de la llave que enfrentarán Envigado y Pereira, con partidos programados para los días 7 de octubre en el Polideportivo Sur y el 21 del mismo mes en el Centenario de Armenia.

Los demás equipos clasificados a los cuartos de final disputarán en lo corrido de este mes los duelos, para determinar los otros clasificados a la semifinal. Las series están integradas así: América-Junior y Nacional-Once Caldas.

¿Cuántos partidos lleva invicto Alejandro Restrepo con el DIM en Bogotá?
Nueve partidos sin derrota, con triunfos y empates ante Santa Fe, Millonarios, La Equidad y Fortaleza.
¿Cuál es el balance de Restrepo con el DIM en Liga y Copa?
En Liga suma 54 partidos con 25 victorias, 19 empates y 10 derrotas. En Copa BetPlay tiene 11 juegos, con 7 triunfos, un empate y 3 caídas.
¿Quién será el rival del DIM en semifinales de Copa BetPlay?
El Poderoso enfrentará al ganador de la llave entre Envigado y Pereira, que se jugará en octubre.

