Alejandro Restrepo aumenta su invicto con el DIM en Bogotá; estas son las cifras del estratega rojo

El técnico Alejandro Restrepo está viviendo un buen presente con Independiente Medellín, equipo al que tiene clasificado a semifinales de la Copa Betplay, tercero en Liga y primero en la tabla de reclasificación del año.
Le puede interesar: Clasificación sin discusión: Independiente Medellín es el equipo más goleador de la Copa Sudamericana
A esos números se suma cifras como la alcanzada con el DIM en Bogotá, ya que ajusta nueve fechas invicto con los rojos en Bogotá, nueve fechas con empates y triunfos ante Santa Fe, Millonarios, La Equidad y Fortaleza.