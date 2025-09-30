¿Qué hacía en Antioquia el capo ecuatoriano que fue abatido en Rionegro?

Al buscar armas que estaban a cargo de un “extranjero”, agentes de la Dijín de la Policía Nacional y de la Fiscalía llegaron hasta una finca en Llanogrande, Rionegro, con la idea de incautarlas, sin embargo, los recibieron con disparos de fusil y en la reacción de los uniformados dieron de baja a un señalado criminal ecuatoriano de alto perfil que estaba en Antioquia y, al parecer, servía de enlace entre bandas de su país y estructuras colombianas.
Así fue como abatieron a Jortman Robinson Suárez Molina, alias El Ecuatoriano, presunto integrante del grupo criminal Los Choneros, una de las más peligrosas estructuras criminales del vecino país y a la que se le han descubierto varios vínculos en Antioquia para la comercialización de armas y la distribución de drogas.