Cuba, asfixiada por Estados Unidos, anuncia que tampoco tiene combustible para aviones

Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en la isla que el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes a partir de este lunes a medianoche debido a la crisis energética que enfrenta el país en medio de la presión de Estados Unidos.
“La aviación civil cubana ha notificado a todas las compañías que ya no habría suministro de JetFuel, el combustible de aviación, a partir del martes 10 de febrero a las 00H00” hora local, indicó a la AFP bajo condición de anonimato un ejecutivo de una aerolínea europea.
Por ahora, la medida se anuncia por un período de un mes y obligará a las aerolíneas que operan vuelos de largo recorrido a efectuar una “escala técnica” al regreso para asegurar su abastecimiento de queroseno, refirió el ejecutivo.