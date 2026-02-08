La otra cara de las emergencias por lluvias en Urabá: hasta cinco animales son abandonados cada día

Las lluvias en Urabá han acabado con todo a su paso. Viviendas, plataneras, colegios y hasta hospitales se han visto afectados, dejando a más de 9.000 familias damnificadas.

En medio de las inundaciones hay otras víctimas de la ola invernal: los animales, que entre ladridos y maullidos piden ayuda.

El panorama es desalentador. Perritos amarrados en plataneras inundadas, gatos atrapados en viviendas abandonadas y animales rescatados a pulso desde balsas improvisadas de madera. Mientras las familias evacuan y dejan atrás sus hogares, muchos animales han sido olvidados.

Cada día, hasta cinco reportes nuevos de abandono llegan a los teléfonos de los pocos animalistas que resisten en la subregión, desbordados, sin recursos y, en algunos casos, también bajo el agua.

En una zona rural entre Chigorodó y Carepa, Norma Oquendo Salgado cuida uno de los albergues más grandes del Urabá antioqueño. Allí sobreviven cerca de 130 perros.

“Aquí donde yo los tengo hacen falta muchas adecuaciones. Con el tema de la lluvia hemos sufrido bastante: ellos se mantienen mojados, se han ido enfermando, con gripa, lagañas y resfriados, y la inundación es constante. Ya no sé ni cómo controlarlo”, expresó Norma, mientras observa con tristeza su refugio inundado.

El agua no solo empapa los pisos: enferma, debilita y acelera el deterioro de animales que, de por sí, ya vienen afectados por el abandono, no solo de la sociedad, sino también de la institucionalidad.

“No hay ayuda de ningún ente municipal. No hay ningún albergue. Hay mucha lluvia e inundaciones; hemos sufrido bastante”, agregó Norma, quien asegura que en casi cuatro años de cuidar animales, el respaldo oficial ha sido mínimo. Una situación que, para las fundaciones, resulta alarmante, pues con la ola invernal el abandono se multiplicó en la subregión.