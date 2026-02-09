Fiscalía imputará cargos a Juliana Guerrero y pedirá detención domiciliaria

La Fiscalía General anunció que imputará cargos a Juliana Guerrero por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, relacionados con presuntas irregularidades en trámites y documentos presentados en la Universidad San José. La imputación también cobija a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación San José.

El proceso está relacionado con los títulos académicos que presentó Guerrero para posesionarse como viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Igualdad.

Según explicó la fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera, los documentos en cuestión corresponden a los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable que acreditó Guerrero. Estos títulos fueron publicados en el Sistema de Información y Gestión de Empleo Público (SIGEP) en agosto de 2025, pero habrían sido expedidos el primero de julio sin cumplir con los requisitos legales.

“La investigación estableció que Guerrero no asistió a sus clases ni presentó las pruebas Saber Pro, al menos hasta donde se acreditó durante el proceso”, afirmó Jaramillo Rivera, señalando que la situación generó un serio cuestionamiento sobre la legalidad de su posesión en el cargo público.