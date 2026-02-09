x

¡Lo hizo! Bad Bunny batió el récord de audiencia del show de medio tiempo del Super Bowl

Además de marcar el hito de ser el primer latino en realizar una presentación solo en español en ese evento, el puertorriqueño logró ser el más visto con su manifiesto latino. Esta es la cifra de espectadores que lo vieron la noche del domingo 8 de febrero.

  Bad Bunny invitó a Lady Gaga y a Ricky Martin a su show en el medio tiempo del Super Bowl. FOTO: AFP
    Bad Bunny invitó a Lady Gaga y a Ricky Martin a su show en el medio tiempo del Super Bowl. FOTO: AFP
Jessica Quintero Serna
Jessica Quintero Serna

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

El show de medio tiempo de Bad Bunny que honró la latinidad en el escenario más “gringo” de los eventos deportivos de Estados Unidos logró ser el más visto de todos los tiempos.

El espectáculo de 13 minutos, presentado por Apple Music y que estuvo bajo la producción de Roc Nation y Jesse Collins, batió récord de audiencias, superando el show inmediatamente anterior que estuvo encabezado por el rapero Kendrick Lamar.

Lea aquí: Orgullo latino: así fue la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

Y es que la presentación del puertorriqueño en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, prometía no solo por su mera intención de entretener, sino por el mensaje de fondo que se esperaba que tendría: una defensa de la cultura latina ante un gobierno que busca oprimirla.

Esa expectativa alrededor del show hizo que miles sintonizaran el juego, así no supieran de fútbol americano, para esperar el momento en el que Bad Bunny saliera al escenario a hacer lo suyo, a cantar por primera vez en español y a “divertir” a los que lo veían, como lo anticipó días antes en la rueda de prensa para quitarse la presión que tenía encima.

En video: La historia del niño al que Bad Bunny le entregó un Grammy en el Super Bowl, ¿era o no Liam Conejo?

Pero terminó siendo más que eso. Su presentación fue un manifiesto latino cargado de simbolismos que le recordó al mundo que América no es solo un país, es un continente entero.

Y ese potente mensaje terminó llegándole a 135.4 millones de personas, estableciendo un nuevo hito de audiencias para el Super Bowl. La cifra fue revelada por la cadena NBC, quien transmitió la final del fútbol americano y confirmó que el Conejo Malo superó la marca impuesta por Kendrick Lamar el año pasado, quien tuvo 133.5 millones de espectadores.

El récord también fue confirmado por la NFL Football Operations, aunque dista de la anunciada por la NBC, pues la organización informó que 142.3 millones de espectadores vieron a Benito Antonio Martinez Ocasio hacer historia en el Super Bowl LX acompañado de Ricky Martin y Lady Gaga.

Las cifras reveladas este lunes refuerzan el impacto cultural y el alcance global de Bad Bunny, que de paso le ayudó a la NFL en su objetivo de conquistar el mercado latinoamericano, pese a las políticas del gobierno estadounidense de perseguir a la comunidad hispana.

Siga leyendo: “La peor de la historia”: la dura crítica de Trump a la presentación de Bad Bunny

Los shows de medio tiempo del Super Bowl más vistos del a historia

1.Bad Bunny (Super Bowl 2026) - 135.4 millones de espectadores

2. Kendrick Lamar (Super Bowl 2025) – 133.5 millones

3. Michael Jackson (Super Bowl 1993) – 133.4 millones

4. Usher (Super Bowl 2024) – 129.3 millones

5. Rihanna (Super Bowl 2023) – 121.017 millones

6. Katy Perry (Super Bowl 2015) – 118.5 millones

7. Lady Gaga (Super Bowl 2017) – 117.5 millones

8. Coldplay (Super Bowl 2016) – 115.5 millones

9. Bruno Mars (Super Bowl 2014) – 115.3 millones

10. Madonna (Super Bowl 2012) – 114 millones

11. Beyoncé (Super Bowl 2013) – 110.8 millones

