Habrá transporte sin costo para niños de Buen Comienzo en Medellín, ¿quiénes pueden aplicar?

Cada vez hay menos excusas para que los niños de Medellín no ingresen al programa Buen Comienzo. Eso se podría concluir del reciente anuncio hecho por la Alcaldía de Medellín.



Según el Distrito, se garantizará transporte sin costo a más de 2.450 niños, entre los 2 y 5 años, para que puedan asistir de manera segura a los centros y jardines infantiles de la ciudad donde se oferta el programa.

Este servicio prioriza a los menores que residen a mayor distancia de los centros de atención, con el objetivo de reducir barreras de acceso, promover la permanencia en el programa y brindar tranquilidad a las familias, al asegurar el traslado seguro de sus hijos.



Actualmente, el transporte beneficia a 257 niños que se movilizan hacia centros infantiles del corregimiento San Cristóbal; 101 hacia Altavista; 310 a Villa Hermosa; 227 a San Javier; 245 a Robledo; 100 a Laureles/Estadio; y 181 a La América.