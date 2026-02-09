x

Habrá transporte sin costo para niños de Buen Comienzo en Medellín, ¿quiénes pueden aplicar?

Este servicio prioriza a los menores que residen a mayor distancia de los centros de atención para así promover la permanencia en el programa y brindar tranquilidad a las familias, al asegurar el traslado seguro de sus hijos.

    Algunos de los niños beneficiarios del programa junto a las encargadas desde Buen Comienzo. FOTO: Cortesía
El Colombiano
hace 58 minutos
bookmark

Cada vez hay menos excusas para que los niños de Medellín no ingresen al programa Buen Comienzo. Eso se podría concluir del reciente anuncio hecho por la Alcaldía de Medellín.

Según el Distrito, se garantizará transporte sin costo a más de 2.450 niños, entre los 2 y 5 años, para que puedan asistir de manera segura a los centros y jardines infantiles de la ciudad donde se oferta el programa.

Lea también: Mujeres al mando: en Medellín hay más de 138.000 hogares con madres solteras

Este servicio prioriza a los menores que residen a mayor distancia de los centros de atención, con el objetivo de reducir barreras de acceso, promover la permanencia en el programa y brindar tranquilidad a las familias, al asegurar el traslado seguro de sus hijos.

Actualmente, el transporte beneficia a 257 niños que se movilizan hacia centros infantiles del corregimiento San Cristóbal; 101 hacia Altavista; 310 a Villa Hermosa; 227 a San Javier; 245 a Robledo; 100 a Laureles/Estadio; y 181 a La América.



Los usuarios provienen de diversas zonas de la ciudad, incluyendo las comunas Santa Cruz, Aranjuez, Manrique, Popular, Belén, Castilla, Doce de Octubre, Buenos Aires y Guayabal, así como de los corregimientos San Antonio de Prado y San Sebastián de Palmitas.

Debido a las dificultades de acceso en algunos sectores, el transporte no funciona puerta a puerta. Por ello, las familias acuerdan puntos de encuentro seguros para el ascenso y descenso de los menores. Cada ruta cuenta con una acompañante del equipo del centro infantil, quien es presentada previamente a los padres o cuidadores.

Para las familias beneficiarias, el servicio ha significado un alivio en tiempos, costos y seguridad. Sandra Hincapié, madre de una niña usuaria del programa, señaló: “Nosotros nos sentimos seguros, porque las personas que hacen el desplazamiento de los niños los reciben con seguridad y nos los entregan de la misma forma”.

La directora de Buen Comienzo, Diana Carmona, explicó que este servicio está dirigido a niños que, debido a la lejanía entre su lugar de residencia y un centro o jardín infantil, requieren este apoyo para asegurar el acceso a la atención integral de la primera infancia.

