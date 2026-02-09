Frío, lluvias y gripa: esto recomienda la ciencia para ayudar a prevenir enfermedades respiratorias

La idea de que el frío “causa” resfriados y gripes está arraigada en la cultura popular, pero la evidencia científica dibuja un panorama más matizado. La respuesta corta es que la baja temperatura en sí no provoca catarros; la larga es más interesante: puede facilitar que enfermemos, aunque no sea la causa directa.
Pasar frío de forma intensa o prolongada sí puede tener consecuencias para la salud —como hipotermia, contracturas musculares, empeoramiento de dolores articulares o agravamiento de enfermedades cardiovasculares en personas vulnerables—, pero eso no es un resfriado ni una neumonía. Salir sin abrigo, mojarse bajo la lluvia o pisar un suelo frío no introduce patógenos en el organismo. Y para que exista una infección respiratoria, hace falta un agente infeccioso.