Los “disparates” de Petro en el ocaso de su mandato, ¿desesperado?

El 12 de marzo de 2024, mientras el país seguía minuto a minuto la votación en la Corte Suprema que definiría a la nueva fiscal general, en la Casa de Nariño el ambiente era de júbilo. Cuando se confirmó el nombre de Luz Adriana Camargo, el presidente Gustavo Petro celebró la decisión y habló de un “viraje” necesario para la Fiscalía, de la posibilidad de convertirla en una institución más “pulcra”.
El mensaje sonaba a punto de partida. Después de una relación tormentosa con el anterior fiscal, el Gobierno veía en Camargo la oportunidad de bajar el tono de la confrontación.
Sin embargo, como en toda telenovela latina, de una relación formal, cercana y que parecía atravesada por una sintonía entre ambos, queda no más el recuerdo.
Ahora el clima es otro. La expectativa de complicidad dio paso a la incomodidad. Desde el Gobierno han surgido cuestionamientos sobre el ritmo y el enfoque de algunas investigaciones, mientras la fiscal ha insistido en que su despacho actúa con autonomía y sin interferencias políticas. Así como se espera en cualquier democracia, al final, la Fiscalía tomó un camino de independencia frente al poder presidencial y ese viraje —que en su momento fue celebrado— ahora parece generarle incomodidad al mandatario que lo impulsó.
Si algo demostraba la historia política reciente era que lo excepcional no habría sido el distanciamiento, sino la permanencia de los elogios.
El ejemplo más directo es la relación con Petro y sus “cercanos”. Justamente, el jefe de Estado no ha sido un mandatario de relaciones largas, ni siquiera con sus aliados más cercanos.
El ir y venir de más de 60 ministros en lo que va de su Administración es prueba de una dinámica marcada por el desencanto rápido y los giros bruscos; de decisiones apresuradas, de cargos nombrados a las ‘carreras’ y distanciamientos, a veces, casi inmediatos.
Bajo esa lógica, la relación con la fiscal no estaba blindada. Tarde o temprano, la distancia iba a aparecer.