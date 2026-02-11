Rubén Blades anuncia su retiro de los escenarios: ¿Cuándo será su última gira?

Uno de los grandes artistas de la salsa ha anunciado su retiro de los escenarios en las próximas fechas. Se trata del cantautor panameño de 75 años, Rubén Blades.

El intérprete de canciones como Decisiones, Pedro Navaja y Plástico hizo el anuncio a través de su blog. Allí, dio a conocer las razones por las cuales ha decidido frenar sus giras.

“He decidido no seguir en el trajín de las presentaciones musicales personales. Voy para 78 años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público que nos apoya en los conciertos”, explicó el artista.

“El 2027 sería mi último año activo en giras con la banda de Roberto Delgado, aunque es posible que continuemos grabando juntos. Anhelo estar de regreso y de manera más permanente en Panamá, a más tardar en 2028”, agregó el llamado poeta de la salsa, explicando que quería establecerse en su país natal.

Pese al anuncio del retiro de los escenarios, Blades anunció que está trabajando en dos álbumes, uno con la misma orquesta con la cual está llevando su última gira y otro con su amigo Luis Enrique Becerra. Este último se llamaría Mixtura.