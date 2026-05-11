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Atlético Nacional busca las semifinales en el Atanasio frente al Inter de Bogotá; ¿volverá David al arco?

Con la ventaja del 2-1 obtenida en la ida, el Atlético Nacional recibe este martes al Internacional de Bogotá en el Atanasio. Posible regreso de David Ospina y un historial favorable en casa.

  • Andrés Felipe Román, lateral derecho de Atlético Nacional. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Andrés Felipe Román, lateral derecho de Atlético Nacional. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 1 hora
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Atlético Nacional se juega este martes 12 de mayo su tiquete a las semifinales de la Liga Betplay-1 frente a Internacional de Bogotá, a partir de las 6:20 p. m. en el estadio Atanasio Girardot. Serán los 90 minutos finales de esta llave que, en el duelo de ida, favoreció a los verdolagas por 2-1 en la capital de la República.

Esta vez, ante su público, el conjunto verdolaga no solo deberá mantener la ventaja, sino también ofrecer un buen espectáculo para su exigente afición. El pasado fin de semana, en el estadio Metropolitano de Techo, los dirigidos por Diego Arias anotaron por intermedio de Juan Manuel Rengifo y un autogol del portero Simón Zapata. El tanto del Inter fue obra de Ian Poveda, jugador con experiencia en el fútbol inglés.

Lea aquí: Todo quedó abierto para la vuelta de los playoffs: ¿cuándo y a qué horas se jugarán?

El estratega Arias resaltó en rueda de prensa que, tras el gol de Poveda, el cuadro verde supo levantarse y remontar el marcador, mostrando fortaleza mental. También valoró la calidad del rival: “El partido se vio difícil desde el inicio. Sabíamos que el Inter sería un adversario complejo por la calidad de sus futbolistas, algo que demostró durante todo el torneo para lograr la clasificación. Dimos un primer paso en esta serie con la ilusión de cerrarla en casa con nuestra gente y, Dios quiera, con el resultado que todos esperamos”.

InfogrÃ¡fico
Atlético Nacional busca las semifinales en el Atanasio frente al Inter de Bogotá; ¿volverá David al arco?

¿Volverá David Ospina o seguirá Chipi Chipi?

En busca de este objetivo, y aunque Harlen “Chipi Chipi” Castillo cumplió una buena labor en el arco de Nacional en Bogotá —actuación que fue elogiada por el técnico—, se prevé el retorno de David Ospina, quien no estuvo en la ida por una molestia física.

Castillo, un hombre maduro en el grupo, sabe que debe estar listo para cuando el cuerpo técnico lo requiera. En relación con el compromiso de hoy en Medellín, señaló que la plantilla debe estar concentrada: “No hemos ganado nada todavía. Hay que ser conscientes de que ellos pueden hacernos daño en la vuelta, así que debemos respetarlos. Esperamos llenar el estadio para sacar esto adelante”.

Así está la estadística entre ambos equipos

Según datos ofrecidos por el club paisa sobre el historial frente al Inter (anteriormente La Equidad), Nacional ha ganado 19 partidos, perdido 16 y registrado 14 empates, para un rendimiento del 48 %. Como local, en estos 49 enfrentamientos de Liga, el Rey de Copas colombiano suma 9 victorias, 10 empates y 5 derrotas, lo que representa un desempeño del 51 %.

Lea también: Con más eficacia que fútbol: Nacional ganó y tomó ventaja en la serie frente al Internacional de Bogotá

La última vez que se enfrentaron en el Atanasio fue el pasado 21 de marzo, con victoria 3-0 para los verdolagas con goles de Juan Manuel Rengifo, Alfredo Morelos y Matías Lozano. Una actuación que el equipo espera repetir hoy para quedar un paso más cerca de la gran final.

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