Atlético Nacional busca las semifinales en el Atanasio frente al Inter de Bogotá; ¿volverá David al arco?

Atlético Nacional se juega este martes 12 de mayo su tiquete a las semifinales de la Liga Betplay-1 frente a Internacional de Bogotá, a partir de las 6:20 p. m. en el estadio Atanasio Girardot. Serán los 90 minutos finales de esta llave que, en el duelo de ida, favoreció a los verdolagas por 2-1 en la capital de la República.

Esta vez, ante su público, el conjunto verdolaga no solo deberá mantener la ventaja, sino también ofrecer un buen espectáculo para su exigente afición. El pasado fin de semana, en el estadio Metropolitano de Techo, los dirigidos por Diego Arias anotaron por intermedio de Juan Manuel Rengifo y un autogol del portero Simón Zapata. El tanto del Inter fue obra de Ian Poveda, jugador con experiencia en el fútbol inglés.

Lea aquí: Todo quedó abierto para la vuelta de los playoffs: ¿cuándo y a qué horas se jugarán?

El estratega Arias resaltó en rueda de prensa que, tras el gol de Poveda, el cuadro verde supo levantarse y remontar el marcador, mostrando fortaleza mental. También valoró la calidad del rival: “El partido se vio difícil desde el inicio. Sabíamos que el Inter sería un adversario complejo por la calidad de sus futbolistas, algo que demostró durante todo el torneo para lograr la clasificación. Dimos un primer paso en esta serie con la ilusión de cerrarla en casa con nuestra gente y, Dios quiera, con el resultado que todos esperamos”.