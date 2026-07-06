¿Qué tiene Suiza que debe preocupar a Colombia?

A diferencia de otras selecciones europeas, Suiza no busca monopolizar el balón. Su fortaleza está en la organización.

Terminó como líder del Grupo B por delante de Canadá, Bosnia-Herzegovina y Catar, y en los dieciseisavos de final derrotó con autoridad 2-0 a Argelia gracias a los goles de Breel Embolo y Dan Ndoye. Más allá del resultado, dejó una sensación clara: es un equipo que sabe sufrir cuando el rival domina el balón, pero que resulta letal cuando encuentra espacios para correr.

Suiza no llega a los octavos de final por casualidad. El equipo dirigido por Murat Yakin ha confirmado en el Mundial 2026 la identidad que lo ha convertido durante la última década en una de las selecciones más competitivas de Europa: un bloque muy ordenado, físicamente fuerte, tácticamente disciplinado y con una enorme capacidad para castigar los errores del rival.

Murat Yakin ha construido un equipo compacto, con líneas muy juntas, que reduce espacios por dentro y obliga a sus rivales a atacar por las bandas. Cuando recupera la pelota, acelera rápidamente las transiciones aprovechando la potencia de Breel Embolo, la velocidad de Dan Ndoye y la creatividad del joven Johan Manzambi, la gran revelación del torneo.

Precisamente Manzambi se ha convertido en el futbolista que cambió el rostro ofensivo de Suiza. El mediocampista de apenas 20 años acumula tres goles y dos asistencias en el Mundial, participa constantemente entre líneas y rompe la estructura defensiva rival con conducciones verticales. La prensa lo señala como el jugador más determinante del conjunto europeo durante la Copa del Mundo.

Si Manzambi representa el futuro, Granit Xhaka continúa siendo el cerebro del equipo.

El capitán administra los tiempos del partido, inicia la salida desde atrás y es quien ordena la presión tras pérdida. A su alrededor gira buena parte del funcionamiento suizo, mientras Embolo ofrece potencia física como referencia ofensiva y Ndoye ataca constantemente los espacios libres.

La mezcla entre juventud y experiencia ha convertido a Suiza en un equipo muy equilibrado.

¿Dónde puede lastimar?

Aunque Colombia llega con una de las mejores defensas del torneo, existen algunos aspectos que Suiza puede intentar explotar.

El primero es la falta de contundencia ofensiva del equipo de Néstor Lorenzo. La Tricolor genera muchas oportunidades, pero no siempre logra convertirlas. Si el partido permanece igualado durante varios minutos, ese escenario favorece a una selección suiza acostumbrada a disputar encuentros cerrados y a definirlos con pocas ocasiones.

El segundo punto aparece en las transiciones defensivas.

Colombia suele adelantar mucho su bloque para presionar alto y recuperar rápido el balón. Esa propuesta ha funcionado durante el Mundial, pero también deja espacios a la espalda de los laterales cuando pierde la posesión. Ahí es donde Suiza buscará explotar la velocidad de Embolo, Ndoye y Manzambi.

Otra vía será el balón detenido. Los europeos cuentan con varios futbolistas de gran estatura y acostumbran generar peligro en tiros de esquina y faltas laterales, un recurso que históricamente forma parte de su identidad futbolística.