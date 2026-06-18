Chequia y Sudáfrica firmaron un empate (1-1) y siguen con vida en el Mundial de Norteamérica

República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 en un duelo dirigido por Tori Penso, en la segunda jornada del Grupo A, en el que México se clasificará a dieciseisavos si vence más tarde a Corea del Sur en Guadalajara.
El combinado europeo se adelantó con un tanto de Michal Sadilek en el minuto 5 y Sudáfrica igualó de penal por medio de Teboho Mokoena (83’) tras una mano de Pavel Suluc en el área señalada por la central Penso.
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