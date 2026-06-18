Chequia y Sudáfrica firmaron un empate (1-1) y siguen con vida en el Mundial de Norteamérica

República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 en un duelo dirigido por Tori Penso, en la segunda jornada del Grupo A, en el que México se clasificará a dieciseisavos si vence más tarde a Corea del Sur en Guadalajara. El combinado europeo se adelantó con un tanto de Michal Sadilek en el minuto 5 y Sudáfrica igualó de penal por medio de Teboho Mokoena (83’) tras una mano de Pavel Suluc en el área señalada por la central Penso. También le puede interesar: ¿Quién es Tory Penso?, la jueza que impartió justicia en el duelo Chequia-Sudáfrica en el Mundial de Norteamérica

Así fueron los goles del empate entre República Checa y Sudáfrica

El duelo disputado en Atlanta los equipos dividieron honores, un resultado que les permite sumar el primer punto en el Mundial, pero se mantienen fuera de la clasificación, ya que México y Corea del Sur tienen tres unidades y son primero y segundo, respectivamente. En una competición en la que pasan a dicha ronda los ocho mejores terceros de los 12 grupos, República Checa y Sudáfrica siguen vivas con un punto.

En el Estadio Atlanta, ante 67.500 personas, los cheques, lejos de ofrecer una copia brillante, encontraron la recompensa a su mejor arranque de partido. Lea además: Prográmese | Estos son los duelos de este jueves 18 de junio en el Mundial de Norteamérica Cuando no se había cumplido el minuto de juego, su estrella, Patrik Schick, dispuso de un remate de cabeza muy claro pero conectó el balón con el hombro. Fue Sadilek, preciso en su disparo tras un balón desde la derecha que no fue capaz de despejar la despistada defensa de los Bafana Bafana, el que logró marcar. Con esta renta mínima el equipo europeo bajó las revoluciones pero minimizó el impacto de Sudáfrica, voluntariosa pero sin el nivel necesario para hacer verdadero daño a su rival durante muchos minutos. Los Bafana Bafana por fin despertaron en la recta final. Tras igualar de penal estuvo cerca de lograr la remontada con varias llegadas sin premio a la portería de Matej Kovar. Ahora tendrán que esperar la última fecha del grupo para confirmarse como clasificados, por lo que tienen que ganar en la siguiente jornada. Lea más: “Desde que moriste estoy vacío”: la conmovedora carta del futbolista Yan Diomande a su hermana que fue envenenada

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