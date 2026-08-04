El volcán de Fuego despierta con fuerza en Guatemala: declaran alerta de peligro y preparan evacuaciones

Guatemala declaró una alerta de “peligro”, el segundo nivel más alto, por una potente erupción del volcán de Fuego, ubicado a 35 km de la capital, e inició la evacuación de viviendas cercanas.
El coloso, considerado el volcán más activo de Centroamérica, entró en fase eruptiva en la mañana del lunes y en la noche aumentó su intensidad con la expulsión de corrientes de lava que descendieron por sus laderas, mientras se levantaron grandes columnas de gases y ceniza.
Un fotógrafo de la AFP observó la potente erupción desde San Juan Alotenango, al este del volcán, zona de menor riesgo adonde están siendo llevados decenas de pobladores de dos caseríos ubicados en las faldas.
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