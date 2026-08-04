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Ronal Longa hizo historia con el primer oro colombiano en los 100 metros de los Centroamericanos

Después de su conquista en el Panamericano en Medellín, Ronal Longa celebró en Santo Domingo el primer título de Colombia en los 100 metros planos de la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

  • Ronal Longa celebró en Santo Domingo el primer título de Colombia en los 100 metros planos de la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. FOTO CORTESÍA: IDRD Bogotá
    Ronal Longa celebró en Santo Domingo el primer título de Colombia en los 100 metros planos de la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. FOTO CORTESÍA: IDRD Bogotá
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Correr los 100 metros planos en menos de 11 segundos ya distingue a un velocista de clase internacional. Hacerlo por debajo de los 10 lo convierte en un atleta excepcional. Y mantenerse entre los mejores del mundo, como lo viene haciendo Ronal Longa, confirma que Colombia tiene una nueva figura para no perderle la pista.

A sus 22 años, Longa ya es dueño del récord suramericano (9,85 segundos), es el quinto hombre más rápido del mundo en la temporada y ahora también el primer colombiano que conquista los 100 metros planos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Su ascenso ya no admite discusión.

El velocista chocoano continúa demostrando que apenas comienza a explotar todo su potencial. “Siento que aún puedo seguir mejorando”, dijo recientemente Longa tras ganar el Panamericano en Medellín con ese 9,85, marca que además le abrió las puertas de la Liga Diamante, en la parada de Mónaco, donde terminó sexto.

Con ese cartel de favorito llegó a los Centroamericanos de Santo Domingo y respondió como los grandes. La noche del lunes escribió una de las páginas más importantes del atletismo nacional al convertirse en el primer campeón nacional de los 100 metros en la historia de estas justas.

Lea: Ronal Longa logró oro en el Panamericano de atletismo en Medellín y récord nacional en 100 metros planos

En la pista del Estadio Olímpico Félix Sánchez, antes del disparo de salida, Longa transmitía seguridad. Saludó a las cámaras, realizó sus habituales saltos para activar los músculos, se persignó y quedó listo para correr. Después dominó la final de principio a fin para imponerse con autoridad con un tiempo de 10.06 segundos sobre el jamaiquino Bouwahjgie Nkrumie, quien registró 10,17, y el dominicano Melbin Marcelino, tercero con 10,19.

El triunfo tuvo un significado especial para Longa.

“Esta era mi revancha. En 2023 terminé octavo y por eso me preparé de la mejor manera para que esta vez fuera diferente. Me siento muy feliz porque gané y porque terminé sano, sin ninguna molestia. Ahora esperamos seguir corriendo bien en los 200 metros (miércoles) y en el relevo 4x100 (jueves)”, expresó.

Aunque muchos esperaban otra marca por debajo de los diez segundos, Longa dejó claro que su prioridad era otra.

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“No quería hacer una marca. Lo que quería era ganar. Es la primera vez que Colombia conquista los 100 metros planos en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, así que ese era el objetivo”, afirmó.

Después llegó una reflexión que refleja la ambición que lo impulsa más allá de los cronómetros.

“Como siempre se lo he dicho a mi entrenador (el cubano Nelson Gutiérrez), a mí me interesa hacer historia, hacer las cosas bien. Quiero que mi nombre no sea olvidado. No quiero que dentro de diez años la gente pregunte quién fue Longa. Quiero dejar una huella y que recuerden mi apellido”, manifestó el velocista.

Otras alegrías para Colombia

La jornada también dejó otra celebración para la delegación nacional. En lanzamiento de martillo, la caqueteña Mayra Gaviria conquistó la medalla de oro con un registro de 67,59 metros, suficiente para superar a la venezolana Rosa Rodríguez (66,17) y a la cubana Yaritza Martínez (65,90).

Con estas victorias, Colombia se afianza en el segundo lugar del medallero general de los Juegos Centroamericanos con 58 preseas de oro. México continúa al frente con 119 títulos, mientras que Cuba ocupa la tercera posición con 31.

La delegación colombiana espera seguir ampliando su cosecha este miércoles en disciplinas como gimnasia, natación artística, atletismo, boxeo y canotaje.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es el récord suramericano de Ronal Longa en los 100 metros planos?
Ronal Longa posee el récord suramericano de los 100 metros planos con un tiempo de 9,85 segundos. Esa marca la consiguió en el Campeonato Panamericano de Medellín y lo ubicó entre los cinco velocistas más rápidos del mundo en la temporada.
¿Por qué el oro de Ronal Longa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe es histórico?
Porque es la primera vez que un colombiano gana la prueba de los 100 metros planos en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con ese triunfo, Longa abrió un nuevo capítulo para el atletismo colombiano en la prueba reina de la velocidad.
¿Qué tiempo hizo Ronal Longa para ganar los 100 metros en Santo Domingo?
Ronal Longa ganó la final con un registro de 10,06 segundos. Superó al jamaiquino Bouwahjgie Nkrumie, que marcó 10,17 segundos, y al dominicano Melbin Marcelino, tercero con 10,19.

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