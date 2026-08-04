Ronal Longa hizo historia con el primer oro colombiano en los 100 metros de los Centroamericanos

Correr los 100 metros planos en menos de 11 segundos ya distingue a un velocista de clase internacional. Hacerlo por debajo de los 10 lo convierte en un atleta excepcional. Y mantenerse entre los mejores del mundo, como lo viene haciendo Ronal Longa, confirma que Colombia tiene una nueva figura para no perderle la pista.

A sus 22 años, Longa ya es dueño del récord suramericano (9,85 segundos), es el quinto hombre más rápido del mundo en la temporada y ahora también el primer colombiano que conquista los 100 metros planos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Su ascenso ya no admite discusión.

El velocista chocoano continúa demostrando que apenas comienza a explotar todo su potencial. “Siento que aún puedo seguir mejorando”, dijo recientemente Longa tras ganar el Panamericano en Medellín con ese 9,85, marca que además le abrió las puertas de la Liga Diamante, en la parada de Mónaco, donde terminó sexto.

Con ese cartel de favorito llegó a los Centroamericanos de Santo Domingo y respondió como los grandes. La noche del lunes escribió una de las páginas más importantes del atletismo nacional al convertirse en el primer campeón nacional de los 100 metros en la historia de estas justas.

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En la pista del Estadio Olímpico Félix Sánchez, antes del disparo de salida, Longa transmitía seguridad. Saludó a las cámaras, realizó sus habituales saltos para activar los músculos, se persignó y quedó listo para correr. Después dominó la final de principio a fin para imponerse con autoridad con un tiempo de 10.06 segundos sobre el jamaiquino Bouwahjgie Nkrumie, quien registró 10,17, y el dominicano Melbin Marcelino, tercero con 10,19.

El triunfo tuvo un significado especial para Longa.

“Esta era mi revancha. En 2023 terminé octavo y por eso me preparé de la mejor manera para que esta vez fuera diferente. Me siento muy feliz porque gané y porque terminé sano, sin ninguna molestia. Ahora esperamos seguir corriendo bien en los 200 metros (miércoles) y en el relevo 4x100 (jueves)”, expresó.