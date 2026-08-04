Indignación en Risaralda por brutal “castigo” a dos niños: los dejaron durmiendo en una ventana

Gran indignación ha generado un caso de presunto maltrato infantil ocurrido en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda. El hecho tuvo lugar recientemente, cuando vecinos del barrio La Pradera II denunciaron que dos menores estaban dormidos en la ventana de una vivienda del sector, lo que generó gran preocupación por la aparente ausencia de un adulto responsable.
Un video registró el momento en que un niño y una niña, que aún vestían pijama, permanecían entre las rejas de la ventana y se encontraban en una aparente condición de vulnerabilidad.