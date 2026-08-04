Indignación en Risaralda por brutal “castigo” a dos niños: los dejaron durmiendo en una ventana

Un video registró el momento en que un niño y una niña, que aún vestían pijama, permanecían entre las rejas de la ventana y se encontraban en una aparente condición de vulnerabilidad.

Gran indignación ha generado un caso de presunto maltrato infantil ocurrido en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda . El hecho tuvo lugar recientemente, cuando vecinos del barrio La Pradera II denunciaron que dos menores estaban dormidos en la ventana de una vivienda del sector, lo que generó gran preocupación por la aparente ausencia de un adulto responsable.

Según las versiones de los habitantes, los menores permanecieron allí durante más de dos horas como presunto castigo. Además, aseguraron que no sería la primera vez que enfrentan este tipo de situaciones.

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De inmediato, hicieron un llamado a la Policía de Risaralda, cuyos uniformados hicieron presencia en la vivienda junto con el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, en coordinación con la Comisaría de Familia del municipio de Santa Rosa de Cabal.

Una vez en el lugar, las autoridades trasladaron a los menores al hospital más cercano para realizarles una valoración médica. Tras la revisión, descartaron signos de maltrato físico u otras condiciones que pusieran en riesgo la vida de los niños.

“No obstante, el equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia continuará con el proceso de verificación para establecer las condiciones del entorno familiar y determinar si existe algún tipo de vulneración de derechos o cualquier otra circunstancia que requiera la activación de las actuaciones administrativas o judiciales correspondientes, en articulación con las autoridades competentes”, se lee en un comunicado de la institución.

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La Policía Nacional hizo un llamado a la comunidad para que, ante cualquier acto de maltrato infantil, se comunique de inmediato a la línea única de emergencias 123, con el fin de permitir una intervención oportuna y coordinada para la protección de los derechos de los menores.

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