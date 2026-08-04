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Indignación en Risaralda por brutal “castigo” a dos niños: los dejaron durmiendo en una ventana

El caso de maltrato infantil ocurrió en el municipio de Santa Rosa de Cabal y por el momento es materia de investigación por parte de las autoridades. Los menores fueron trasladados a un hospital cercano, donde recibieron una valoración médica.

  • Dos menores en una ventana genera investigación por presunto maltrato infantil en Risaralda. FOTO: Captura de video
    Dos menores en una ventana genera investigación por presunto maltrato infantil en Risaralda. FOTO: Captura de video
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Gran indignación ha generado un caso de presunto maltrato infantil ocurrido en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda. El hecho tuvo lugar recientemente, cuando vecinos del barrio La Pradera II denunciaron que dos menores estaban dormidos en la ventana de una vivienda del sector, lo que generó gran preocupación por la aparente ausencia de un adulto responsable.

Un video registró el momento en que un niño y una niña, que aún vestían pijama, permanecían entre las rejas de la ventana y se encontraban en una aparente condición de vulnerabilidad.

Según las versiones de los habitantes, los menores permanecieron allí durante más de dos horas como presunto castigo. Además, aseguraron que no sería la primera vez que enfrentan este tipo de situaciones.

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De inmediato, hicieron un llamado a la Policía de Risaralda, cuyos uniformados hicieron presencia en la vivienda junto con el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, en coordinación con la Comisaría de Familia del municipio de Santa Rosa de Cabal.

Una vez en el lugar, las autoridades trasladaron a los menores al hospital más cercano para realizarles una valoración médica. Tras la revisión, descartaron signos de maltrato físico u otras condiciones que pusieran en riesgo la vida de los niños.

“No obstante, el equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia continuará con el proceso de verificación para establecer las condiciones del entorno familiar y determinar si existe algún tipo de vulneración de derechos o cualquier otra circunstancia que requiera la activación de las actuaciones administrativas o judiciales correspondientes, en articulación con las autoridades competentes”, se lee en un comunicado de la institución.

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La Policía Nacional hizo un llamado a la comunidad para que, ante cualquier acto de maltrato infantil, se comunique de inmediato a la línea única de emergencias 123, con el fin de permitir una intervención oportuna y coordinada para la protección de los derechos de los menores.

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Preguntas y respuestas

¿Qué encontraron las autoridades tras atender el caso de los dos menores en Santa Rosa de Cabal?
Las autoridades trasladaron a los niños a un hospital para practicarles una valoración médica. Según el reporte oficial, no encontraron signos de maltrato físico ni otras condiciones que pusieran en riesgo su vida. Sin embargo, el caso sigue bajo investigación para determinar si hubo vulneración de sus derechos.
¿Por qué la Comisaría de Familia continúa investigando si no hubo lesiones físicas?
Porque la ausencia de lesiones no descarta una posible vulneración de los derechos de los menores. La Comisaría de Familia verificará las condiciones del entorno familiar y evaluará si existen situaciones que ameriten medidas administrativas o judiciales para proteger a los niños.
¿Qué hará la Comisaría de Familia en este caso de presunto maltrato infantil?
La entidad realizará un proceso de verificación de las condiciones familiares de los menores. Con base en los hallazgos, determinará si es necesario activar actuaciones administrativas o judiciales en coordinación con las demás autoridades competentes.

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