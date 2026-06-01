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Cierres viales y filtros de ingreso: lo que debe saber si va al partido de despedida de la Selección Colombia en El Campín

Para garantizar el acceso ordenado y evitar congestiones de última hora, las autoridades dispusieron una serie de directrices obligatorias, restricciones de movilidad y controles de seguridad para todos los hinchas.

  • Desde las 2:00 p. m. de este lunes 1 de junio, las puertas del estadio El Campín estarán abiertas para el ingreso de los 35.000 aficionados que asistirán al partido de despedida de la Selección Colombia frente a Costa Rica. FOTO: Juan Antonio Sánchez y Sencia
    Desde las 2:00 p. m. de este lunes 1 de junio, las puertas del estadio El Campín estarán abiertas para el ingreso de los 35.000 aficionados que asistirán al partido de despedida de la Selección Colombia frente a Costa Rica. FOTO: Juan Antonio Sánchez y Sencia
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La apertura de puertas del estadio Nemesio Camacho El Campín está programada desde las 2:00 p. m. de este lunes 1 de junio, con el fin de recibir a cerca de 35.000 espectadores que asistirán al compromiso de despedida de la Selección Colombia al Mundial 2026 frente a Costa Rica, programado para las 6:00 p.m.

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Ante la magnitud de la asistencia, las autoridades locales implementaron un protocolo estricto que detalla las recomendaciones de seguridad, las restricciones de convivencia y las modificaciones de movilidad obligatorias para ingresar sin contratiempos.

Tres anillos de seguridad y control de acceso

Para acceder al escenario deportivo, los aficionados deberán superar tres anillos de seguridad que cubrirán la parte interna de El Campín, las puertas de ingreso directo y las zonas externas adyacentes.

La Policía Nacional enfatizó en la necesidad de prever los tiempos de desplazamiento y llegar con la mayor anticipación posible para evitar las aglomeraciones y congestiones de última hora en los filtros oficiales.

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El operativo general de vigilancia estará compuesto por cerca de 1.000 uniformados de distintas especialidades, distribuidos en un servicio preliminar de 200 agentes y un componente principal de 800 uniformados.

Además, se implementará un monitoreo aéreo continuo operado por el helicóptero Halcón y dos drones, elementos tecnológicos destinados a supervisar el comportamiento de los asistentes en tiempo real.

Recomendaciones para menores y objetos personales

La Policía Nacional emitió directrices específicas para las personas que asistan acompañadas de menores de edad. Adicionalmente, se recomendó a los hinchas llevar exclusivamente los elementos indispensables para el espectáculo.

Además, la instrucción principal exige no dejar solos a los niños bajo ninguna circunstancia y mantenerlos estrictamente de la mano para prevenir accidentes o extravíos en medio de la multitud.

Las autoridades sugieren vigilar permanentemente pertenencias de valor como teléfonos celulares, billeteras o documentos personales, así como abstenerse de portar objetos innecesarios que compliquen las requisas o supongan un riesgo de pérdida durante los controles oficiales.

Controles de alcohol y desvíos vehiculares

En materia de convivencia, las autoridades anunciaron la aplicación de estrictos controles frente al consumo de bebidas embriagantes, tanto en el espacio público como en los establecimientos comerciales circundantes.

Para evitar riñas y garantizar la seguridad ciudadana, 100 uniformados integrados en dos reacciones motorizadas patrullarán activamente los sectores comerciales aledaños. Finalmente, la movilidad en la zona registrará modificaciones temporales.

Los conductores deberán tener en cuenta desvíos viales programados en la Transversal 25, la carrera 24 y la calle 53, siendo necesaria la planeación anticipada y el uso de vías alternas. Cualquier situación que afecte la seguridad se puede reportar a la línea de emergencias 123.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo es el debut de Colombia en el Mundial 2026?
La Selección Colombia debutará en la Copa del Mundo de Norteamérica el próximo miércoles 17 de junio de 2026 a las 9:00 p.m. (hora colombiana) enfrentando a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México.
¿A qué hora abren las puertas de El Campín para el partido de Colombia?
Las puertas del estadio El Campín abren a las 2:00 p.m. de este lunes 1 de junio de 2026. Las autoridades sugieren llegar con bastante anticipación debido a los tres anillos de seguridad exigidos.
¿Cuáles son las calles cerradas hoy cerca a El Campín?
Se presentan modificaciones del tránsito y desvíos vehiculares programados en la Transversal 25, la Carrera 24 y la Calle 53. Se recomienda a los conductores utilizar vías alternas durante la tarde y noche.

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