¿Quiénes ya anunciaron su apoyo para la segunda vuelta? Miguel Uribe Londoño y el Partido Conservador ya dijeron que se van con De la Espriella

Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial, y el Partido Conservador Colombiano anunciaron en las últimas horas su apoyo a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial que se realizará el 21 de junio de 2026 en Colombia.
Los respaldos fueron comunicados mediante pronunciamientos públicos tras los resultados de la primera vuelta y se producen en medio de la definición electoral entre De la Espriella e Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, por la Presidencia de la República.
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