Nacional va por la estrella 19 y Junior por la defensa de la corona: arranca la gran final, ¿a qué hora y dónde verla?

El fútbol colombiano vuelve a detenerse para vivir una de las finales más esperadas de los últimos años. Junior de Barranquilla y Atlético Nacional abrirán este martes, desde las 7:30 de la noche en el estadio Romelio Martínez y con transmisión de Win Sports+, el primer capítulo de una serie que promete emociones, tensión y una nueva página dorada en la historia de la Liga BetPlay.

No se trata únicamente de dos equipos disputando una estrella. La final enfrenta a dos de las instituciones más grandes, populares y exitosas del país, protagonistas de rivalidades memorables y definiciones que todavía permanecen intactas en la memoria de los aficionados.

Junior llega como el actual campeón del fútbol colombiano y buscará defender la corona obtenida recientemente, mientras que Atlético Nacional intentará alcanzar su estrella número 19 y ampliar aún más su dominio histórico en el balompié nacional.

Junior quiere golpear primero

El conjunto rojiblanco afrontará el compromiso de ida con la obligación de hacerse fuerte en casa. Los dirigidos por Alfredo Arias encontraron durante los cuadrangulares semifinales un equilibrio que les permitió consolidarse como uno de los equipos más sólidos del campeonato, especialmente por su fortaleza defensiva y la efectividad en ataque.

El técnico uruguayo apostaría por una nómina competitiva y dinámica, utilizando la velocidad por las bandas y el control del mediocampo como principales armas para intentar imponer condiciones desde el arranque. La intención del cuadro barranquillero es clara: sacar ventaja en casa antes de viajar a Medellín para la definición.

Sin embargo, Junior también llega rodeado de algunas dudas. La única baja médica confirmada es la del volante Guillermo Celis, quien continúa recuperándose de una lesión en la clavícula. No obstante, extraoficialmente se conoció que figuras importantes como Carlos Bacca y Yimmi Chará podrían quedar fuera por decisión técnica.

En el caso de Chará, su ausencia estaría relacionada con el bajo rendimiento mostrado durante gran parte de la temporada. A esos posibles descartes también se sumarían Jean Pestaña, Harold Rivera y Kevin Pérez, todos por determinación del cuerpo técnico.

Pese a ello, Junior mantiene una plantilla llena de experiencia y jerarquía. Jugadores como Teófilo Gutiérrez y Luis Muriel aparecen como referentes capaces de inclinar la balanza en partidos definitivos.

Nacional llega fortalecido

Atlético Nacional aterriza en Barranquilla impulsado por un gran momento futbolístico y por la recuperación de su identidad competitiva bajo la dirección técnica de Diego Arias. El joven entrenador ha logrado combinar la experiencia de futbolistas consagrados con la energía de varios talentos emergentes, construyendo un equipo sólido y con personalidad en escenarios complejos.

La escuadra paisa sabe que deberá soportar la presión inicial del Romelio Martínez y apostará por el orden táctico, la posesión y la contundencia ofensiva para buscar un resultado favorable que le permita cerrar la serie con tranquilidad en Medellín.

Sin embargo, el conjunto verdolaga también tendrá ausencias importantes. Dairon Asprilla quedó descartado tras sufrir una contusión en la rodilla que requirió intervención quirúrgica. Milton Casco tampoco estará disponible debido a problemas físicos.

A esas bajas se suman dos ausencias sensibles por compromisos internacionales. David Ospina ya se unió a la concentración de la Selección Colombia, mientras que Eduard Bello fue convocado por Venezuela para la fecha FIFA, aunque este último podría ser desconvocado tras una petición realizada por el club verdolaga.

Pese a ese panorama, Nacional recupera piezas claves como Cristian “Chicho” Arango y Simón García, dos nombres importantes.

Rivalidad de finales históricas

La serie entre Junior y Nacional no necesita presentación. Será la tercera final de Liga colombiana entre ambos clubes y cada antecedente ha dejado capítulos inolvidables.

La más recordada sigue siendo la final del Torneo Finalización 2004, considerada por muchos como una de las mejores definiciones en la historia del fútbol colombiano.

En aquella ocasión, Junior aplastó 3-0 a Nacional en Barranquilla y parecía tener el campeonato asegurado. Pero en Medellín ocurrió una remontada épica: Nacional ganó 5-2, igualó la serie y obligó a los penales. Finalmente, Junior terminó imponiéndose 5-4 desde el punto blanco y silenció el Atanasio Girardot en una tarde histórica.

La revancha verdolaga llegó en 2015. Junior volvió a ganar la ida en Barranquilla, pero Nacional respondió en Medellín y nuevamente llevó la definición a los penales. Esta vez, el verde se quedó con el título y levantó su estrella número 15.

La rivalidad también se extendió a otras competencias. Nacional superó a Junior en la Superliga 2012 y posteriormente volvió a derrotarlo en la final de la Copa Colombia 2016.

El peso de las nóminas

Además del componente histórico y emocional, la final también reúne a los dos equipos con mejor rendimiento acumulado en el campeonato y con algunas de las plantillas más valiosas del país.

Atlético Nacional lidera el ranking de cotización en Colombia con una nómina valorada en 22.53 millones de euros, mientras que Junior aparece tercero con 16.70 millones. En el plano individual, Nacional cuenta con los dos futbolistas más costosos de la Liga: Cristian Arango, valorado en 4 millones de euros, y Juan Manuel Rengifo, tasado en 2.5 millones.

A ellos se suman nombres de peso como Jorman Campuzano, Alfredo Morelos y Edwin Cardona, jugadores acostumbrados a disputar títulos y partidos de alta presión.

Por el lado de Junior, el juvenil Joel Canchimbo aparece como el jugador más cotizado del plantel, mientras que Cristian Barrios también integra el listado de futbolistas más valiosos del campeonato.

Sin embargo, el valor económico no garantiza resultados. La experiencia y el carácter competitivo serán determinantes en una final donde los detalles pueden definir toda una temporada.

Coincidencias que ilusionan

En loss últimos días, los aficionados verdolagas comenzaron a encontrar una serie de similitudes entre la campaña actual y los títulos obtenidos por Nacional en 2014-I y 2015-II, precisamente ante Junior.

En esos torneos, el equipo verde terminó líder del todos contra todos, venció al Deportes Tolima, ganó clásicos frente al Medellín, perdió partidos en Bogotá y no pudo derrotar a Once Caldas, situaciones que también ocurrieron en el campeonato actual.

Además, en ambos antecedentes Nacional terminó consagrándose campeón desde el punto penal.

Las coincidencias han alimentado la ilusión de los hinchas, quienes sueñan con que la historia vuelva a repetirse en esta final.

La “batalla de los Arias

Uno de los ingredientes más llamativos de la final es el duelo entre los entrenadores Alfredo Arias y Diego Arias, una serie que ya fue bautizada como “la batalla de los Arias”.

Más allá de compartir apellido, ambos representan ideas y momentos completamente distintos. Alfredo Arias simboliza la experiencia y la consolidación de un proyecto. Diego Arias, en cambio, representa una nueva generación de entrenadores influenciada por técnicos como Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda.

La rivalidad entre ambos procesos ya dejó antecedentes recientes. Junior venció a Nacional en noviembre de 2025, aunque el verde utilizó una nómina alterna. Posteriormente, ambos equipos protagonizaron empates y enfrentamientos intensos que aumentaron la tensión competitiva.

Sin embargo, Nacional encontró una revancha contundente el pasado 10 de marzo, cuando goleó 4-0 a Junior en Barranquilla, resultado que fortaleció la confianza del conjunto paisa de cara a esta final.

Una nueva historia por escribir

Con todos estos ingredientes, la final entre Junior y Atlético Nacional promete convertirse en otra serie inolvidable para el fútbol colombiano.

Historia, revancha, figuras internacionales, entrenadores con estilos opuestos, plantillas millonarias y una rivalidad que lleva más de dos décadas escribiendo capítulos memorables convierten esta definición en un espectáculo imperdible.

Barranquilla será el primer escenario del inicio de una batalla que no solo entregará la primera estrella del año, sino que también definirá qué institución logra inclinar a su favor una rivalidad histórica que permanece completamente equilibrada.

Del resultado de este encuentro dependerá en gran medida el partido de vuelta en el Atanasio Girardot, que se disputará el lunes festivo a las 5:00 p.m. y en el que Nacional pretende festejar su estrella número 19 de la Liga.

El balón está listo para rodar y el país entero espera el inicio de otra final que promete quedar marcada en la memoria del fútbol colombiano.

No habrá hinchas visitantes

La gran final entre Nacional y Junior se disputará sin presencia de hinchada visitante, una medida que desde hace varios días se veía venir debido a los antecedentes de violencia y problemas de convivencia entre ambas aficiones. Tanto las autoridades como los clubes han considerado que esta decisión es la más adecuada para garantizar la seguridad de los asistentes y evitar situaciones que puedan empañar una de las series más importantes del fútbol colombiano.

Este lunes, Junior de Barranquilla confirmó oficialmente que no permitirá el ingreso de aficionados de Atlético Nacional para el compromiso de ida, priorizando así el orden y la tranquilidad dentro y fuera del estadio. De igual manera, Atlético Nacional adoptará la misma medida para el encuentro de vuelta en Medellín, manteniendo la reciprocidad entre ambas instituciones.

Aunque para muchos aficionados esta determinación le resta color y ambiente a la final, también representa una acción preventiva necesaria ante los antecedentes recientes entre las barras de ambos equipos. El objetivo principal es que el protagonismo se mantenga únicamente en lo deportivo y que la definición del título se viva en paz, sin hechos de violencia ni alteraciones al orden público.

¿Acertará la Inteligencia Artificial su pronóstico?

De cara al compromiso de ida, la inteligencia artificial realizó un análisis basado en el rendimiento reciente de ambos equipos y pronosticó un empate 1-1 en Barranquilla. Según la herramienta digital, Junior podría aprovechar la presión inicial y el apoyo de su hinchada para adelantarse en el marcador, aunque Nacional tendría la capacidad y la calidad ofensiva suficiente para reaccionar e igualar el partido.

Además, el análisis señala que la serie luce muy equilibrada, aunque Atlético Nacional tendría una ligera ventaja psicológica por haber demostrado anteriormente que puede obtener buenos resultados en el Romelio Martínez y porque definirá el título en condición de local en Medellín.

También se espera que el factor físico juegue un papel importante en la serie, ya que ambos equipos llegan con una alta carga de partidos durante las fases definitivas del campeonato. La capacidad de recuperación, las variantes desde el banco y la efectividad en momentos clave podrían terminar inclinando la balanza en una final que promete ser muy cerrada y disputada de principio a fin.

Tras el partido de ida, ambos equipos tendrán seis días de preparación antes de disputar el encuentro de vuelta, donde finalmente se conocerá al campeón del primer semestre del fútbol colombiano.