DIM aún no termina el semestre: recibe a Cúcuta en Itagüí buscando los octavos de la Copa BetPlay

Aún no ha terminado el primer semestre del año para el DIM. El cuadro rojo, sin competencia en Liga, ya terminó también su participación en los grupos de la Libertadores. Sin embargo, El Poderoso aún tiene un partido pendiente antes de salir a las vacaciones mundialistas.
El cuadro rojo, aún en cabeza del interino Sebastián Botero, a pesar de que los escuderos de Amaranto Perea ya planifican la segunda parte del año en la sede de Itagüí, recibe al Cúcuta Deportivo este martes por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Colombia.
El encuentro, programado para jugarse a las 4:00 p.m. en el estadio Ciudad de Itagüí, en Ditaires, a pocos metros de la sede administrativa del cuadro rojo, marcará el cierre de uno de los semestres más convulsos, tanto en lo deportivo como en lo emocional, que ha tenido el cuadro rojo en sus últimos años.