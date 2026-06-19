¡Prográmese! Hora y dónde ver los partidos de este sábado 20 de junio del Mundial 2026

Alemania buscará mantener el acelerador a fondo ante un envalentonado Costa de Marfil el sábado (3:00 p.m.) en Toronto, en un duelo que premiará a su ganador con un lugar en los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

El tetracampeón del mundo (1954, 1974, 1990 y 2014) mostró sus credenciales en su estreno en el Grupo E al golear 7-1 al debutante Curazao, pero su cruce de la segunda fecha ante los africanos servirá de termómetro para medir su nivel real.

La Mannschaft de Julian Nagelsmann, de 38 años, tiene en Norteamérica la obligación histórica de sepultar las humillantes eliminaciones en fase de grupos sufridas en Rusia 2018 y Catar 2022.

Su entrenador, el más joven del Mundial, acapara los focos, mientras intenta reconstruir el ADN futbolístico de Alemania.

Nagelsmann celebró la “paciencia” e “intensidad” que mostró su equipo. También advirtió que Alemania no se va a “dormir en los laureles” e irá con todo ante Costa de Marfil y en el cierre del Grupo E ante Ecuador, el 25 de junio en East Rutherford, Nueva Jersey.

Lea: Consternación en Vancouver: Ismaël Koné, de Canadá, salió gravemente lesionado tras una falta de Catar; así quedó en video

Para el capitán teutón, Joshua Kimmich, es clave mantener los pies sobre la tierra y aceptar que la goleada del debut se dio ante un equipo que está fuera de las selecciones de “alto nivel”.

Kimmich resaltó el juego físico de Costa de Marfil y sus “jugadores espectaculares en ataque”.

Elogios que endulzan los odios de un rival complicado en la previa por las idas y vueltas que surgieron alrededor de Elye Wahi, el atacante de 23 años que estuvo a punto de perderse el partido ante Alemania por un problema con su visado.

Wahi jugó el primer tiempo y diez minutos del segundo en el triunfo 1-0 de Costa Marfil ante Ecuador, con gol de Amad Diallo en los descuentos.

Entérese: Con goleada, expulsiones y una grave lesión, Canadá venció 6-0 a Catar y ganó el primer partido en su historia mundialista

Otro de los nuevos talentos de los Elefantes, Yan Diomande, de 19 años, fue clave para romper la defensa de un Ecuador que no perdía desde setiembre de 2024.

Tras la victoria contra los sudamericanos, Diomande advirtió que Costa de Marfil busca en este Mundial “hacer historia”.

“Vinimos con mentalidad ganadora. Como hemos empezado bien, estamos ganando confianza y vamos a intentar ganar los próximos partidos”, dijo el extremo de gran temporada en el Leipzig y que está en la mira del Liverpool, entre otros grandes del fútbol europeo.

TV: DSports, RCN, Caracol y Disney.