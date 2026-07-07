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¿Con ayuda? Así fue el gol que le anularon a Egipto tras polémico llamado del VAR

Egipto sorprendió a la Argentina de Messi y con un gol desde el primer tiempo está colocando en aprietos a la actual campeona del mundo.

  • Egipto golpeó primero y tiene en aprietos a la actual campeona del mundo. Foto: Xinhua
    Egipto golpeó primero y tiene en aprietos a la actual campeona del mundo. Foto: Xinhua
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 22 minutos
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La Selección de Egipto sorprendió a la albiceleste con un gol marcado al minuto 15 de Yasser Ibrahim. En el segundo tiempo, al minuto 67, Mostafa Ziko marcó el segundo gol de los faraones. Previo a eso, un gol anulado al mismo jugador encendió la polémica.

Al minuto 60 Egipto, en los pies de Ziko, empezaba a consolidar la sorpresa marcando el 2-0 parcial, sin embargo, el árbitro francés Letexier ante el llamado del VAR, revisó una infracción contra el defensa Lisando Martínez cerca al área del arquero africano.

Luego del llamado, el colegiado europeo anuló la anotación conseguida por el delantero egipcio quien en medio de la euforia ya la había celebrado quitándose la camiseta, algo que le generó una amonestación.

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