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Ejército evitó atentado tras ubicar explosivo en Yarumal, Antioquia

El explosivo improvisado estaba oculto dentro de una olla a presión y tenía aproximadamente 15 kilogramos de peso.

  • Adelante, el elemento explosivo encontrado. Atrás, un soldado realiza la labor de ubicación y destrucción del artefacto. FOTO: Cortesía.
    Adelante, el elemento explosivo encontrado. Atrás, un soldado realiza la labor de ubicación y destrucción del artefacto. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Séptima División del Ejército brindó detalles del fallido intento de atentar contra las fuerzas militares en el Norte de Antioquia.

Según detalló la entidad castrense, en la vereda Mina Vieja del municipio de Yarumal, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 –adscrito a la Cuarta Brigada– lograron ubicar y destruir de manera controlada un artefacto explosivo improvisado.

Tras detectar el mortal elemento, al sitio fue enviada una unidad antiexplosivos para proceder con su desactivación.

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Según se informó el explosivo improvisado estaba oculto dentro de una olla a presión y contenía aproximadamente 15 kilogramos de peso. El dispositivo estaba diseñado para ser activado por medio de señales de radio.

La Séptima División informó que este artefacto explosivo al parecer habría sido instalado por el grupo criminal ELN, que opera en la zona, con la intención de atentar contra las tropas que desarrollan operaciones en la zona.

La Séptima División detalló que, con esta acción, se neutralizó una acción criminal y se protegió la vida e integridad de los soldados y habitantes del sector.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde fue encontrado el artefacto explosivo improvisado en Yarumal?
El artefacto fue ubicado en la vereda Mina Vieja, zona rural del municipio de Yarumal, en el norte de Antioquia, durante operaciones adelantadas por tropas del Ejército.
¿Cómo estaba construido el explosivo encontrado por el Ejército?
Según la información oficial, el explosivo estaba oculto dentro de una olla a presión, contenía aproximadamente 15 kilogramos de material explosivo y estaba diseñado para activarse mediante señales de radio.
¿Quién habría instalado el explosivo encontrado en Yarumal?
De acuerdo con la Séptima División del Ejército, el artefacto habría sido instalado por integrantes del ELN que operan en la zona. Esta información corresponde a la hipótesis planteada por las autoridades.

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