Colombia tiene el mayor déficit primario de Latam: el hueco es de $66 billones

Colombia terminó 2025 como el país con el mayor déficit primario de América Latina. El hecho da cuenta del deterioro de las finanzas públicas que heredará el próximo Gobierno que asumirá la riendas del país el 7 de agosto. Para contexto, este indicador mide la diferencia entre los ingresos y los gastos de las cuentas estatales, pero excluyendo el pago de intereses de la deuda. Ese hueco pasó de 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 a 3,6% en 2025, es decir un repunte de 1,2 puntos porcentuales en tan solo un año. En plata blanca, el desfase representa un hueco cercano a $66 billones, lo que refleja un mayor desequilibrio entre los recursos que recauda el Estado y el costo de su funcionamiento e inversión pública. Le puede interesar: “Recibimos la transferencia del poder del Gobierno más corrupto de toda nuestra historia”: De la Espriella

¿Qué explica el deterioro de las finanzas públicas?

Así las cosas, a ojos de los analistas económicos, el panorama de las finanzas públicas es crítico y requiere de decisiones rápidas, de austeridad en el gasto, recortes e, incluso, centros de pensamiento como Anif recomiendan apostar por una reforma tributaria. En concepto de Luis Fernando Ramírez, profesor e investigador económico, sostuvo que equilibrar las finanzas públicas solo es posible mediante un aumento de los ingresos, una reducción del gasto o una combinación de ambas estrategias. El académico considera que el actual esquema tributario ha concentrado el esfuerzo fiscal sobre el patrimonio y otros activos, en lugar de gravar actividades que generan valor económico. “Lo que realmente debería gravarse son los flujos dinámicos, básicamente la renta, las transacciones, las operaciones y el comercio internacional, que es donde realmente hay agregación de valor”, señaló. Ramírez comentó que una reforma tributaria orientada hacia impuestos asociados a las ganancias efectivas de personas y empresas contribuiría a mejorar el recaudo sin depender principalmente de gravámenes sobre los activos. En materia de gasto público, advirtió que será inevitable realizar ajustes. Según señaló, será necesario revisar la estructura operativa del Estado, el número de entidades y funcionarios, además de identificar focos de despilfarro y problemas en la asignación de recursos públicos. De hecho, el presidente electo Abelardo de la Espriella contemplaría la fusión de algunos ministerios durante su mandato para reducir el gasto. Consulte: Abelardo de la Espriella propone refinanciar la deuda pública de Colombia

Frente a otros países

La premisa de los expertos es que los datos dan cuenta que el problema es tan grave que ya supera a sus pares en la región. La cuestión es que hasta 2021 Colombia registró uno de los menores déficits primarios entre las principales economías de América Latina e, incluso, ocupó esa posición durante cuatro años consecutivos, según datos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. En ese periodo, las diferencias frente a países como Brasil obedecían principalmente al mayor pago de intereses de la deuda brasileña, mientras Chile y Perú mantenían déficits fiscales más contenidos. Sin embargo, la pandemia modificó ese panorama. En 2020 todos los países registraron elevados déficits primarios, pero posteriormente comenzaron a seguir trayectorias diferentes. Hacia 2023, Chile, Perú y Brasil lograron reducir nuevamente sus déficits primarios, mientras Colombia mantuvo un desbalance significativamente superior al de sus pares regionales. Hoy, según datos del informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2025, Colombia registra el déficit primario más elevado de Latam (ver gráfico). Entérese: “No puede haber empalme con un golpista como Petro”: reacciones a la nueva fractura del gobierno saliente con De la Espriella

Crecimiento más débil y mayor endeudamiento

El análisis del Observatorio también advierte que Colombia perdió una de las principales fortalezas que durante años justificó un mayor nivel de endeudamiento: crecer por encima del promedio regional. Entre 2013 y 2019, así como durante la recuperación económica de 2021 y 2022, el país registró un mejor desempeño económico frente a otras economías latinoamericanas. Sin embargo, esa ventaja se ha reducido hasta ubicarse entre los crecimientos más débiles del grupo.

Al mismo tiempo, el nivel de endeudamiento aumentó de forma estructural. Colombia dejó de pertenecer al grupo de países con menor deuda pública y ahora enfrenta una mayor vulnerabilidad frente a cambios en las tasas de interés y en el comportamiento del tipo de cambio.

Concluye que el argumento del Gobierno Petro de justificar un mayor endeudamiento porque impulsaría el crecimiento económico ya no encuentra respaldo en las cifras recientes, pues el país no está creciendo por encima de sus vecinos. Diego Montañez, analista económico, anotó que a mayo de 2026 la deuda bruta del Gobierno Nacional asciende a $1.169 billones, equivalente a cerca del 61% del PIB, uno de los niveles más elevados registrados para la Nación. El analista aseguró que el principal desafío no es únicamente el tamaño de la deuda, sino su sostenibilidad. En un contexto de elevados déficits fiscales, un mayor endeudamiento incrementa las necesidades de financiamiento y reduce la capacidad del próximo Gobierno para destinar recursos a inversión pública o al desarrollo de nuevos programas sociales.

A evaluar

Los expertos consultados advierten que el debate fiscal no debería limitarse únicamente al cumplimiento de una meta de déficit. En su lugar, considera que será necesario evaluar de manera conjunta la evolución del crecimiento económico, el endeudamiento y el balance fiscal. Según el análisis, Colombia enfrenta dos caminos posibles: acercarse a modelos como los de Chile y Perú, caracterizados por déficits más controlados y mayor margen de maniobra fiscal, o continuar aproximándose al escenario de Brasil, donde altos niveles de deuda y déficits persistentes han reducido la capacidad de respuesta frente a choques económicos. El Observatorio concluye que mantener una combinación de bajo crecimiento, elevada deuda y un déficit superior al de los demás países andinos terminaría obligando a realizar un ajuste fiscal en condiciones más complejas y con menos espacio para implementar políticas económicas.

Bloque preguntas y respuestas