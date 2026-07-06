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Video | El llanto de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal ante España

La derrota 1-0 de Portugal ante España ocasionó la eliminación de la selección lusa y el adiós de CR7.

  • El delantero portugués se despidió el Mundial de Norteamérica, en medio de llanto y la frustración de la derrota ante España por la mínina diferencia. FOTO GETTY
    El delantero portugués se despidió el Mundial de Norteamérica, en medio de llanto y la frustración de la derrota ante España por la mínina diferencia. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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Cristiano Ronaldo está acostumbrado a celebrar, a marcar goles, a recibir elogios por su profesionalismo, su capacidad como depredador del área, lo que lo ha llevado a ser una de las leyendas del fútbol mundial. A lo que poco están acostumbrados sus seguidores es a verlo derrotado, con lágrimas y abandonando una cancha en medio del llanto, tal y como pasó este lunes en el estadio de Dallas tras la derrota de Portugal 1-0 ante España.

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Ronaldo, quien seguramente jugó su último Mundial, el sexto en su carrera, no podía creer lo que estaba viendo: un gol de Mikel Merino, a los 90+1’, en el tiempo de reposición, sacó al astro portugués y a su selección del Mundial de Norteamérica.

Al final, las cámaras mostraron a Ronaldo, quien no pudo contener el llanto al saber que se estaba despidiendo del Mundial, sin poder alcanzar uno de sus principales anhelos, el título de la Copa Mundo.

Solo un día después, CR7 se despidió del Mundial como lo hizo Neymar, quien también quedó eliminado de la cita de Norteamérica, a manos de Noruega y un Erling Haaland magnífico, quien marcó los dos goles de la victoria.

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Ahora, el turno fue para CR7, quien no pudo marcar y, tras la derrota de Portugal, 1-0 ante España, le dice adiós al Mundial.

Un duro golpe para el portugués, que tiene muchos vínculos con España, pues no solo jugó y fue campeón con el Real Madrid, sino que su vida está ligada a ese país; allí conoció a su pareja, parte de su familia es de ese país y mantienen negocios, cosas que resaltó en la rueda de prensa antes del juego por el paso a cuartos.

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“Tengo un cariño muy especial por España, mi familia es casi española. Tengo casa allí y negocios, lo tengo todo. Mis mejores amigos son españoles”, dijo Ronaldo al ser preguntado por España y el partido de octavos.

Ahora, CR7 se va con Portugal de la máxima cita del fútbol mundial, dejando a sus seguidores tristes por no poder seguir viendo la magia del delantero que tiene 976 goles como profesional.

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