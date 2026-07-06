Gobierno electo habla de extraditar a Petro: ¿qué tan viable es realmente?

Una vez más, el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella agitó el debate sobre una eventual extradición del presidente Gustavo Petro. Sin presentar pruebas, sostienen que el mandatario habría cometido delitos por los que debería responder ante la justicia.
En ese contexto, el exsenador Carlos Alonso Lucio, integrante del equipo del gobierno electo, se refirió al tema en una entrevista con Cambio. Allí aseguró que, de darse ese escenario, no habría mayores dudas jurídicas y reiteró que mantienen firme la intención de promover la extradición de Petro.
Aseguró que el presidente electo, Abelardo De la Espriella, sí estaría dispuesto a firmar una eventual extradición de Petro y sostuvo que existen procesos y denuncias suficientes para que el exmandatario responda ante la justicia.
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“El presidente lo ha dicho con claridad, y la respuesta es que él sí extraditaría a Gustavo Petro (...) La extradición no es un tema que surge en la justicia colombiana, es un tema que está en los tratados (...) hay otra realidad, y es que Gustavo Petro ha delinquido, y existen denuncias en las instancias correspondientes de la institucionalidad colombiana”, sostuvo Lucio.
Aunque las declaraciones desataron una polémica política, más allá de eso, expertos en derecho constitucional y penal advierten que el escenario planteado por Lucio enfrenta un obstáculo fundamental y es que un presidente no puede decidir, por iniciativa propia, extraditar a un ciudadano, ni siquiera a un expresidente. Para que ese escenario siquiera llegue al despacho del jefe de Estado debe cumplirse una cadena de requisitos judiciales y diplomáticos que hoy, según especialistas, ni siquiera existe.
”Lo que sí ha sido absolutamente claro para el presidente Abelardo es que Gustavo Petro debe ser juzgado. Y yo estoy de acuerdo, porque el cambio de época tiene que ponerle un límite a la impunidad”, sostuvo.
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