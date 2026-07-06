Grupo Nutresa desembolsará cerca de $1 billón en readquisición de acciones

Grupo Nutresa, una de las empresas más representativas de Antioquia y del mercado bursátil colombiano, concretó la adjudicación de su programa de readquisición de acciones ordinarias, una operación que representará un desembolso cercano a $1 billón.

La compañía pagará $300.000 por cada una de las 3.333.333 acciones adjudicadas, lo que equivale a un monto aproximado de $999.999,9 millones, recursos que serán girados a los accionistas cuando la operación se liquide este 7 de julio de 2026, según informó la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). El proceso evidenció un fuerte interés de los inversionistas. La BVC informó que se recibieron 11 aceptaciones válidas, mediante las cuales los accionistas ofrecieron vender 3.417.603 acciones, es decir, un 2,53 % más del máximo que Grupo Nutresa estaba dispuesto a readquirir. Como consecuencia, la adjudicación se limitó al cupo previsto de 3.333.333 acciones ordinarias, equivalente al 100 % del programa autorizado por la compañía.

El precio definitivo de la readquisición quedó establecido en $300.000 por acción, valor al que Grupo Nutresa comprará los títulos adjudicados. La Bolsa de Valores de Colombia indicó que el cumplimiento de la operación se efectuará este 7 de julio de 2026, fecha en la que se realizará el pago a los accionistas participantes y la transferencia de las acciones a la sociedad.

Antioquia protagoniza una de las mayores operaciones corporativas del año

La readquisición consolida uno de los movimientos corporativos más relevantes del año para una empresa antioqueña y refleja la capacidad financiera de Grupo Nutresa para ejecutar una operación cercana al billón de pesos. Además de representar un importante retorno de recursos para los accionistas que decidieron vender sus títulos, la operación gestada por el principal accionista de Nutresa, el Grupo Gilinski, observó una demanda superior a la oferta disponible, lo que evidencia el interés del mercado por participar en el programa de recompra.