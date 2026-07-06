“El Faraón”: el capo que estaba siendo investigado por Cristian Herrera antes de su asesinato

Durante años su nombre apenas circuló en expedientes de inteligencia y en conversaciones reservadas. Sin embargo, una reciente investigación periodística puso en el centro de la atención a David Rolando Vivas, conocido con los alias de El Faraón o El Fantasma, señalado de liderar una de las estructuras criminales más poderosas de la frontera entre Colombia y Venezuela.

Su nombre fue revelado en el Reporte Coronell de Caracol Radio. Según la investigación, la identidad del criminal no había podido ser encontrada debido a que la estaban buscando en registros de identidad colombianos, pero el hombre es oriundo de Venezuela.

Otra investigación, pero del medio de investigación Connectas, describe a Vivas como un presunto narcotraficante que habría consolidado una red de influencia que trasciende Norte de Santander y se extiende a Venezuela, República Dominicana, México y Estados Unidos.

Según la investigación, el hombre es mencionado en diferentes procesos judiciales y de inteligencia relacionados con homicidios de alto impacto ocurridos en Cúcuta.

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Uno de los periodistas que participó en la investigación de Connectas fue Cristian Herrera, reportero asesinado hace un mes en Cúcuta cuando se encontraba junto a su esposa y sus dos hijos.

El crimen sigue bajo investigación. Sin embargo, reportajes del medio citado revelaron que el representante a la Cámara electo por Norte de Santander, Luis Ariel Rodríguez, tiene parentesco con dos de los presuntos responsables del homicidio del comunicador. En concreto, sería primo de los señalados.