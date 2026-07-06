Colombia va por el golpe histórico ante Suiza: hora y dónde ver el duelo por los cuartos de final

La Tricolor aterriza en Vancouver respaldada por una campaña sólida. Terminó primera de su grupo por encima de Portugal, Congo y Uzbekistán, y en los dieciseisavos de final dejó en el camino a Ghana con un trabajado triunfo 1-0 gracias al gol de Jhon Arias.

El encuentro será transmitido por DirecTV, Caracol, RCN y Disney+, y promete ser uno de los cruces más equilibrados de esta instancia entre dos selecciones que llegan en gran nivel y que terminaron líderes de sus respectivos grupos.

La Selección Colombia afrontará este martes uno de los desafíos más importantes de su camino en el Mundial 2026. Desde las 3:00 p.m., en el BC Place de Vancouver, Canadá, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Suiza por un lugar entre las ocho mejores selecciones del planeta, en el último compromiso de los octavos de final.

Más allá del resultado, Colombia mostró autoridad. Controló el partido de principio a fin, concedió muy pocas opciones al rival y confirmó que la gran fortaleza del equipo está en su funcionamiento colectivo y en la seguridad defensiva.

Sin embargo, el gran reto sigue siendo la definición. El equipo genera numerosas oportunidades, pero no ha logrado traducir ese dominio en una mayor cantidad de goles, un aspecto que será determinante frente a un rival tan ordenado como Suiza.

Luis Díaz es consciente de esa responsabilidad y espera acertar en el momento más importante del campeonato. “Quiero responderle a la gente con asistencias y goles por ese cariño que siempre me han demostrado. Hemos jugado siempre de locales aquí, con los estadios amarillos y los banderazos; ellos son una parte fundamental de nuestro rendimiento”, afirmó el extremo del Bayern de Múnich.

Luis Suárez también reconoció que el equipo ha hecho énfasis en mejorar la eficacia frente al arco. “Sabemos que en estas fases cada oportunidad cuenta y hemos trabajado para aprovecharlas mucho mejor”, explicó el delantero.

Lorenzo resaltó la defensa

Aunque el ataque todavía busca su mejor versión, Néstor Lorenzo se mostró muy conforme con el rendimiento colectivo, especialmente por el comportamiento defensivo del equipo.

“La defensa ha jugado en zona alta y lo ha hecho de la mejor manera; no hemos tenido muchas llegadas en contra”, le dijo el entrenador a EL COLOMBIANO.

Sobre la falta de contundencia, el técnico fue optimista. “Falta que entre la pelota. Hemos sacado figura a los arqueros, hemos tenido un poco de mala fortuna en algunas situaciones, pero lo importante es que se llega, que se genera y ojalá que se nos abra el arco en los próximos partidos”.

Respecto a Suiza, Lorenzo anticipó un duelo muy exigente. “Es un equipo de muchos años de trabajo, muy ordenado, con jugadores nuevos que han refrescado el proceso de muy buena calidad”.

Suiza tiene trabajo

Los europeos también llegan con argumentos de sobra. Lideraron su grupo por delante de Canadá, Bosnia-Herzegovina y Catar, y en la ronda anterior derrotaron con autoridad 2-0 a Argelia gracias a las anotaciones de Breel Embolo y Dan Ndoye.

El conjunto dirigido por Murat Yakin se ha consolidado como uno de los equipos más consistentes del continente europeo gracias a un funcionamiento colectivo muy trabajado y una estructura defensiva difícil de romper.

Precisamente, el seleccionador suizo elogió ampliamente a Colombia durante la rueda de prensa previa al compromiso.

“Seguimos muy de cerca el partido entre Colombia y Ghana y nos complace que ya se haya definido a nuestro próximo rival. Colombia es un equipo con mucha calidad futbolística. Son técnicamente fuertes, tienen jugadores de ataque rápidos y creativos, y pueden ser peligrosos en cualquier momento gracias a su intensidad”.

Yakin descartó que la amenaza colombiana dependa únicamente de James Rodríguez o Luis Díaz y destacó el nivel colectivo de la Tricolor.

Al explicar la fórmula para neutralizar al conjunto cafetero, fue claro. “Como hicimos contra Argelia, debemos actuar con madurez y solidaridad, y jugar con valentía a nuestro estilo. En un partido de octavos de final los pequeños detalles suelen marcar la diferencia. Estamos ilusionados con este reto”.

Con los pies en la tierra

Dentro del plantel colombiano el mensaje es unánime: mantener la calma y avanzar partido a partido.

Dávinson Sánchez destacó que la principal fortaleza del equipo es el compromiso colectivo. “Cada quien tiene un rol importantísimo y está dando lo mejor desde su posición. Tenemos que estar a la altura como lo hemos hecho hasta acá”.

Por su parte, Jhon Arias, autor del gol frente a Ghana, aseguró que la ilusión permanece intacta. “Vamos partido a partido. Hasta ahorita estamos ilusionados con los cinco encuentros, pero conscientes de que tenemos las herramientas necesarias para llegar al partido número ocho”.

El volante chocoano también reconoció que, desde esta instancia, ya no existen rivales accesibles.

Premio histórico en juego

El vencedor del compromiso igualará su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo al instalarse en los cuartos de final.

Colombia solo alcanzó esa instancia una vez, en Brasil 2014. Suiza, por su parte, llegó entre los ocho mejores en las ediciones de 1934, 1938 y 1954.

Además, quien avance enfrentará en cuartos de final al ganador del duelo entre Argentina y Egipto.