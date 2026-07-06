Colombia va por el golpe histórico ante Suiza: hora y dónde ver el duelo por los cuartos de final

La Selección Colombia afrontará este martes uno de los desafíos más importantes de su camino en el Mundial 2026. Desde las 3:00 p.m., en el BC Place de Vancouver, Canadá, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Suiza por un lugar entre las ocho mejores selecciones del planeta, en el último compromiso de los octavos de final.
El encuentro será transmitido por DirecTV, Caracol, RCN y Disney+, y promete ser uno de los cruces más equilibrados de esta instancia entre dos selecciones que llegan en gran nivel y que terminaron líderes de sus respectivos grupos.
La Tricolor aterriza en Vancouver respaldada por una campaña sólida. Terminó primera de su grupo por encima de Portugal, Congo y Uzbekistán, y en los dieciseisavos de final dejó en el camino a Ghana con un trabajado triunfo 1-0 gracias al gol de Jhon Arias.