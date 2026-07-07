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¿Quién le levantó la sanción a Balogun? Hablan colombianos de las comisiones de Fifa

Al atacante de Estados Unidos Folarin Balogun le permitieron jugar la llave por los octavos de final pese a que en el partido anterior había sido expulsado. Dos juristas colombianos integrantes de las comisiones disciplinarias se pronunciaron al respecto.

  • Folarin Balogun pudo jugar los octavos de final pese a que en el partido anterior (16avos de final) fue expulsado con roja directa. Foto: Xinhua
    Folarin Balogun pudo jugar los octavos de final pese a que en el partido anterior (16avos de final) fue expulsado con roja directa. Foto: Xinhua
  • ¿Quién le levantó la sanción a Balogun? Hablan colombianos de las comisiones de Fifa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La decisión tomada por la FIFA de permitirle jugar ante Bélgica al estadounidense Folarin Balogun luego de ver la cartulina roja en el partido anterior ante Bosnia, generó críticas contra el máximo órgano del fútbol a tal punto que dos juristas colombianos fueron señalados. Jorge Iván Palacio y Margarita Cabello, integrantes de comisiones disciplinarias, se pronunciaron.

Los dos juristas colombianos lo hicieron a través de un comunicado donde aclararon cómo se tomó la decisión de permitirle al jugador estadounidense jugar los octavos de final y suspender la sanción de la expulsión de forma temporal.

En el documento, los dos integrantes de los órganos judiciales de la FIFA afirmaron que “tanto la decisión de primera instancia como la decisión adoptada en segunda instancia fueron decisiones unipersonales, emitidas por las autoridades competentes en ejercicio de las facultades previstas en dicha normativa”.

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Los dos exmagistrados sostuvieron que Jorge Iván Palacio, vicepresidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, no intervino en la decisión de primera instancia de “perdonar” la sanción y Margarita Cabello, miembro de la Comisión de Apelación de la FIFA, tampoco participó en la decisión de segunda instancia.

¿Quién le levantó la sanción a Balogun? Hablan colombianos de las comisiones de Fifa

¿Quién “perdonó” la roja de Folarin Balogun?

Al atacante estadounidense se le levantó la sanción que implicaba haber sido expulsado en el partido ante Bosnia en los dieciseisavos de final, basada en el artículo 27 del Código Disciplinario, el cual permite suspender de manera condicional la ejecución de una sanción previamente impuesta.

De acuerdo con este artículo, esa suspensión automática quedaba congelada bajo un periodo de prueba de un año, el cual se activa si el futbolista comete una infracción de la misma o mayor gravedad. Esa decisión de primera instancia la tomó la Comisión Disciplinaria, de donde el exmagistrado Palacio es el vicepresidente.

Ante lo ocurrido, la Real Asociación Belga de Fútbol apeló ese fallo, un recurso que fue rechazado por la FIFA, quien la consideró inadmisible, permitiendo que Balogun jugara ante los europeos.

Teniendo en cuenta que ambos juristas colombianos explicaron que estas decisiones fueron “unipersonales” y consultando el reglamento de la FIFA, que menciona que en el caso de la Comisión Disciplinaria esta “toma decisiones en presencia de al menos 3 miembros. En algunos casos, el presidente puede tomar ciertas decisiones por sí mismo”; el presidente de esta instancia es Mohammad Al Kamali de Emiratos Árabes Unidos.

Para la Comisión de Apelación existe la misma aclaración sobre su funcionamiento. En el caso de esta instancia, quien la preside es Neil Eggleston de Estados Unidos.

La decisión, que fue con clara influencia de Donald Trump, según confirmó el mismo mandatario en una declaración pública, ha abierto una puerta a otras selecciones como Francia e Inglaterra, quienes han solicitado revisión sobre las sanciones contra dos de sus jugadores, quienes fueron amonestados y expulsados en decisiones polémicas.

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