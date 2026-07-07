¿Quién le levantó la sanción a Balogun? Hablan colombianos de las comisiones de Fifa

La decisión tomada por la FIFA de permitirle jugar ante Bélgica al estadounidense Folarin Balogun luego de ver la cartulina roja en el partido anterior ante Bosnia, generó críticas contra el máximo órgano del fútbol a tal punto que dos juristas colombianos fueron señalados. Jorge Iván Palacio y Margarita Cabello, integrantes de comisiones disciplinarias, se pronunciaron.
Los dos juristas colombianos lo hicieron a través de un comunicado donde aclararon cómo se tomó la decisión de permitirle al jugador estadounidense jugar los octavos de final y suspender la sanción de la expulsión de forma temporal.
En el documento, los dos integrantes de los órganos judiciales de la FIFA afirmaron que “tanto la decisión de primera instancia como la decisión adoptada en segunda instancia fueron decisiones unipersonales, emitidas por las autoridades competentes en ejercicio de las facultades previstas en dicha normativa”.
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Los dos exmagistrados sostuvieron que Jorge Iván Palacio, vicepresidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, no intervino en la decisión de primera instancia de “perdonar” la sanción y Margarita Cabello, miembro de la Comisión de Apelación de la FIFA, tampoco participó en la decisión de segunda instancia.