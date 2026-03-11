Registrador Penagos: “Es irresponsable poner en duda a jueces, notarios y registradores”; ¿pulla a Petro?

En momentos en los que el presidente Gustavo Petro arrecia en su narrativa alrededor de un supuesto fraude electoral tras la jornada del pasado domingo –señalamiento que ha sido desmentido tanto por observadores nacionales como internacionales–, este miércoles se conoció un vehemente pronunciamiento del registrador Hernán Penagos.
Desde Cartagena, donde participó del Congreso Nacional de Municipios, el funcionario respondió indirectamente a los señalamientos que ha venido haciendo el primer mandatario, alertando por “un caudal de desinformación brutal” e instando al respeto por las instituciones a cargo del proceso. Incluso, sostuvo que este tipo de jornadas deberían unir a la Nación “y no dividirla al punto de agredirse o de matarse”.
“El lunes deberíamos habernos despertado todos con tranquilidad, con entusiasmo democrático, pero no, toda esta semana ha sido un caudal de desinformación brutal: cuestionando testigos, cuestionando jueces, cuestionando jurados, cuestionando a las instituciones, inventando una serie de narrativas que nada tienen que ver”, alegó.
En esa línea, Penagos advirtió que los cuestionamientos frente al proceso están llegando a niveles en los que, incluso, “el ejercicio de la política partidista se lleva por delante a seres humanos, se lleva por delante la imagen de las personas, se lleva por delante prácticamente a las instituciones. No puede ser justo tampoco que las instituciones en Colombia terminen degradadas, golpeadas”.