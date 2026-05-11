César Gaviria: “La paz total es una rendición total al narcotráfico”

El expresidente César Gaviria y director del Partido Liberal, se pronunció en contra de la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender las órdenes de captura de 29 cabecillas del clan del Golfo en el marco de la política de “paz total”. También arremetió contra el Gobierno por el asesinato del periodista Mateo Pérez.
El comunicado llega en un momento en el que, si bien el Partido Liberal apoya de manera oficial a la candidatura de Paloma Valencia, hay divisiones internas por congresistas y militantes que quieren apoyar a otros, como a Iván Cepeda, candidato del gobierno Petro.
Ahora bien, en el escrito Gaviria dice “el gobierno del presidente Gustavo Petro convirtió la llamada paz total en una rendición total frente al narcotráfico” y, por ello, rechaza “con absoluta firmeza” la decisión del presidente de “solicitar la suspensión de las órdenes de captura y extradición de 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos su máximo comandante, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”.
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