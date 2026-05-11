Paisas gana al ritmo de Michael Jakcson, el sanandresano que brilla en la Liga Profesional

Aunque comparte nombre y apellido con el “Rey del Pop”, Michael Jackson Wright no brilla en los escenarios, sino en la ‘pintura’. El sanandresano, figura clave en la victoria de Paisas 99-82 ante Piratas, confiesa que apenas recuerda un par de canciones de su legendario tocayo y que, aunque tiene curiosidad por ver la película que se exhibe actualmente en los cines de la ciudad, su verdadero ritmo está bajo el aro. En el juego disputado en el coliseo de la Universidad de Medellín, el sanandresano marcó 26 puntos, logrando un rendimiento del 53 % en los lanzamientos de tiro libre, 75 % desde los dos puntos y 20 % desde los tres. Además, consiguió tres rebotes ofensivos, cinco defensivos y tres recuperaciones, cifras que lo determinaron como el MVP. Para eso llegó a Paisas: para aportar su experiencia, talento y trayectoria, además de reforzar ese grupo de jóvenes talentos locales que, unidos a José Lozano y los norteamericanos Mike Mile, Marcus Weathers y Daivon Bailey, sueñan con darle a la afición antioqueña una nueva corona en la Liga Profesional de Baloncesto. A pesar de que es un trotamundos del baloncesto, a sus 38 años es la primera vez que integra el quinteto de Antioquia. Antes estuvo con Caribbean Storm, Team Cali y Cimarrones en Colombia; mientras que en el exterior ha jugado en las ligas de México, Uruguay, Paraguay, Argentina, El Salvador, Costa Rica y Venezuela.

Su llegada a Paisas se dio tras una conversación con Daniel Hazan (dueño de Paisas), y anteriormente ya había sido dirigido por el argentino Juan Manuel Nardini, quien de inmediato lo integró al quinteto titular, pues conoce lo que este alero de 1,96 metros puede aportarle al grupo. Esta vinculación al equipo antioqueño lo tiene contento, animado y comprometido con dar lo mejor, pensando no solo en aportar su calidad, sino también la experiencia que acumula como profesional, porque además de competir a nivel de clubes, Jackson lleva una gran trayectoria con la Selección Colombia. Michael, quien se define como un jugador respetuoso de sus rivales y de los aficionados, asegura que en cada lugar al que llega deja huella. Ahora que está en Medellín, afirma que se siente cómodo jugando y que tanto en el Iván de Bedout como en la Universidad de Medellín los seguidores paisas ya le han demostrado su cariño y respeto, algo que agradece. Por ahora, debido a que llegó en plena competencia, no ha tenido tiempo de salir a recorrer la ciudad, pero espera hacerlo más adelante, ya que reconoce que es un lugar con mucho progreso, buen clima y gente amable en cada sitio al que llega

Sobre el técnico Nardini y sus compañeros, el sanandresano sostiene que haberlo conocido previamente le permite adaptarse más fácil a lo que quiere y, por eso, trata de compartir con sus compañeros la filosofía de juego para que todos estén en una misma sintonía. “Creo que vamos por buen camino. Con el paso de los días y los partidos vamos adaptándonos mejor a lo que el profe quiere y ya es seguir así, poniendo de nuestra parte para alcanzar los objetivos”, comenta el jugador. Jackson sostiene también que siempre busca, como atleta, mantenerse en competencia, con ritmo de juego y siendo profesional en todo sentido. “Si juegas o no, igual hay que prepararse, entrenar así sea solo, para que cuando te llamen de la Selección estés en forma para llegar a competir y aportar”. Esta semana, crucial para Paisas, el equipo tiene cuatro juegos en casa (ya disputó dos contra Piratas) y requiere victorias para ubicarse mejor en la tabla y así lograr la clasificación a la semifinal o, en su defecto, a los play-in que definirán a los semifinalistas del torneo. Michael, quien se ha pasado gran parte de su vida deportiva fuera de Colombia, afirma que cuando puede estar en el país trata de disfrutarlo al máximo y que siempre, cuando tiene vacaciones o semanas libres, su destino es San Andrés para visitar a su familia, compartir con amigos y estar día y noche en la playa, un lugar que aprendió a disfrutar desde niño y que extraña bastante. Lo mismo ocurre con la comida, porque la sazón que hay en la isla no se encuentra en ningún otro lugar, afirma el jugador, quien espera este viernes y sábado volver a llevar a Paisas de la mano hacia otras dos victorias.