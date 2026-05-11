Colombia arrasó en el Panamericano júnior de pista 2026 con récord mundial y diez oros

La Selección Colombia de ciclismo de pista volvió a ratificar su supremacía en esta modalidad al conquistar por cuarto año consecutivo el Campeonato Panamericano júnior, disputado en el Velódromo Internacional Xalapa, en Veracruz, México.
El combinado nacional, que ya había celebrado los títulos en Asunción 2023 y Lima 2024 y 2025, consolidó una nueva actuación histórica tras finalizar como líder del medallero con 10 preseas de oro, ocho de plata y ocho de bronce. México fue segundo (7-8-5) y Chile, tercero (5-2-5).
Además de la cosecha de preseas, el equipo criollo logró un récord mundial y una marca continental, reflejando el crecimiento de los procesos formativos y el gran momento que atraviesa la pista nacional.
“Más allá del medallero, el equipo colombiano dejó una señal clara del fortalecimiento de sus procesos formativos, combinando potencia en la velocidad y solidez táctica en el fondo. Los récords alcanzados y la amplitud de los podios confirman el presente competitivo y el prometedor futuro del ciclismo de pista nacional en el escenario internacional”, destacó la Federación Colombiana de Ciclismo en un comunicado.