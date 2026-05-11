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Uribe habló de Raúl Reyes y su muerte en la selva ecuatoriana: “Tuvimos que meterle un bombazo”

El expresidente y el streamer Westcol realizaron una transmisión a través de varias plataformas digitales. Durante la conversación tocaron distintos temas relacionados con la seguridad, la criminalidad, los grupos armados ilegales, los jóvenes y la economía.

  • El expresidente Álvaro Uribe recordó la muerte de Raúl Reyes durante un streaming con Westcol. FOTO: @Westcol - Colprensa.
    El expresidente Álvaro Uribe recordó la muerte de Raúl Reyes durante un streaming con Westcol. FOTO: @Westcol - Colprensa.
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Casi como familia, Álvaro Uribe Vélez y Westcol mantuvieron una charla que duró poco más de tres horas a través de la plataforma Kick.

La casa del expresidente en Llanogrande, Rionegro, fue el lugar de encuentro, donde Uribe le mostró a la celebridad de internet sus ponis, los patos, caballos y los sombreros aguadeños que usa desde siempre y que lo hicieron característico en su campaña de 2002.

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Tomaron aguardiente tapa azul y roja, comieron empanadas y chicharrón, pero también tocaron un tema que consideraron de gran importancia para el país: la seguridad.

Álvaro Uribe reconoció que durante sus dos gobiernos cometió varios errores que le dejaron enemigos, aunque enfatizó que, en su concepto, logró hacer de Colombia “un poco más segura”.

Eso mismo le dijo a Westcol, quien en medio de la conversación mencionó a Nayib Bukele y confesó que siente una “admiración” por él, pues considera que ha hecho de El Salvador un país más “llevadero” en términos de reducción de la criminalidad.

El “bombazo” a Raúl Reyes

Sin embargo, Uribe no quiso dejar pasar uno de los logros más destacados de su gobierno: la operación contra Raúl Reyes, uno de los altos mandos de las antiguas FARC que murió en 2008 durante la Operación Fénix.

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Su campamento, ubicado en la selva ecuatoriana, fue bombardeado en la madrugada del 1 de marzo de ese año. En el ataque murió Raúl Reyes junto con otros integrantes de ese grupo armado.

Al respecto, el exmandatario aseguró que durante su gobierno se realizaron “27 esfuerzos” para rescatar a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y a los estadounidenses que estaban secuestrados por las FARC, pero ninguno tuvo éxito, por lo que finalmente se tuvo que recurrir a una operación contra uno de los máximos cabecillas de ese grupo armado.

“Nosotros hicimos 27 esfuerzos para rescatar a Ingrid Betancourt, a tres norteamericanos y a muchos colombianos que estaban secuestrados. Todos fallaron... ¿y qué hubo que hacer? Meterle un bombazo a Raúl Reyes en la selva ecuatoriana”, explicó Uribe Vélez.

“No era contra el pueblo ecuatoriano, sino contra un grupo terrorista que estaba invadiendo la selva del país hermano y desde allí controlaba los secuestros”, concluyó.

El streaming de este domingo alcanzó más de 200 mil visualizaciones en tiempo real a través de Kick, además del perfil de Instagram del expresidente, donde al menos 5 mil personas lo veían simultáneamente. La transmisión también se siguió por otras plataformas como YouTube, X y Facebook.

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