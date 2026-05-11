Uribe habló de Raúl Reyes y su muerte en la selva ecuatoriana: “Tuvimos que meterle un bombazo”

Casi como familia, Álvaro Uribe Vélez y Westcol mantuvieron una charla que duró poco más de tres horas a través de la plataforma Kick.

La casa del expresidente en Llanogrande, Rionegro, fue el lugar de encuentro, donde Uribe le mostró a la celebridad de internet sus ponis, los patos, caballos y los sombreros aguadeños que usa desde siempre y que lo hicieron característico en su campaña de 2002.

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Tomaron aguardiente tapa azul y roja, comieron empanadas y chicharrón, pero también tocaron un tema que consideraron de gran importancia para el país: la seguridad.

Álvaro Uribe reconoció que durante sus dos gobiernos cometió varios errores que le dejaron enemigos, aunque enfatizó que, en su concepto, logró hacer de Colombia “un poco más segura”.

Eso mismo le dijo a Westcol, quien en medio de la conversación mencionó a Nayib Bukele y confesó que siente una “admiración” por él, pues considera que ha hecho de El Salvador un país más “llevadero” en términos de reducción de la criminalidad.