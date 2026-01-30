Por Duglas Balbín V.
Los conflictos internacionales de tipo geopolítico y militar; las imprevisibles, pero frecuentes, presiones comerciales, como la imposición de aranceles y las tensiones entre potencias; sumados al escenario electoral interno, entre otras eventualidades, plantean un panorama de luces y sombras respecto a cómo podría comportarse este año la rentabilidad del ahorro que tienen los trabajadores en los fondos privados de cesantías.
Para el presidente de Asofondos, Andrés Mauricio Velasco, particularmente los portafolios de corto plazo observarán beneficios “por el buen nivel de la tasa de política monetaria que fija el Banco de la República”. En otras palabras, esa porción del ahorro en cesantías que, en la práctica, es dinero a la vista podría rentar bien en 2026.
El mismo directivo guarda reservas respecto al otro portafolio, el de largo plazo. Según dice, está “sujeto a volatilidad y se verá afectado por fenómenos como decisiones de la Reserva Federal, la política arancelaria de las potencias económicas, el desarrollo de la Inteligencia Artificial, entre otros”.
Velasco recuerda que ese portafolio “está diseñado para ofrecer una prima de rentabilidad por encima de la de corto plazo, pero no en un año, sino en períodos más largos”. Por lo cual, agregó, está expuesto a la volatilidad.