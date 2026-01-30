menu
close

Un año para cuidar
más las cesantías

En Colombia, cinco entidades compiten por la administración de las cesantías de los trabajadores formales que tienen el privilegio de recibirlas.

hace 3 horas
  • Este 14 de febrero los empleadores deberán consignar las cesantías de sus trabajadores.
    Este 14 de febrero los empleadores deberán consignar las cesantías de sus trabajadores.
bookmark

Por Duglas Balbín V.

Los conflictos internacionales de tipo geopolítico y militar; las imprevisibles, pero frecuentes, presiones comerciales, como la imposición de aranceles y las tensiones entre potencias; sumados al escenario electoral interno, entre otras eventualidades, plantean un panorama de luces y sombras respecto a cómo podría comportarse este año la rentabilidad del ahorro que tienen los trabajadores en los fondos privados de cesantías.

Para el presidente de Asofondos, Andrés Mauricio Velasco, particularmente los portafolios de corto plazo observarán beneficios “por el buen nivel de la tasa de política monetaria que fija el Banco de la República”. En otras palabras, esa porción del ahorro en cesantías que, en la práctica, es dinero a la vista podría rentar bien en 2026.

El mismo directivo guarda reservas respecto al otro portafolio, el de largo plazo. Según dice, está “sujeto a volatilidad y se verá afectado por fenómenos como decisiones de la Reserva Federal, la política arancelaria de las potencias económicas, el desarrollo de la Inteligencia Artificial, entre otros”.

Velasco recuerda que ese portafolio “está diseñado para ofrecer una prima de rentabilidad por encima de la de corto plazo, pero no en un año, sino en períodos más largos”. Por lo cual, agregó, está expuesto a la volatilidad.

Con sentido estratégico

El aprovechamiento óptimo de las cesantías empieza por cómo las conciba el trabajador: si las entiende como un ahorro con potencial para proyectos del futuro o simplemente ve dinero para gastar en cualquier momento. “Son un ahorro y un recurso pensado para respaldar a las personas en decisiones claves de la vida”, subraya Ángela Maya, líder de Negocio de Ahorro y Retiro en la AFP Protección, entidad que administra lo correspondiente a 3.1 millones de clientes.

Por su parte, la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro -FNA-, Laura Roa Zeidán, enfatiza en no ver las cesantías como un ahorro pasajero. “Son un activo poderoso para transformar la vida de los trabajadores”, añadió, tras recordar que esa entidad tiene alrededor de dos millones de afiliados con cerca de $9 billones en cesantías.

InfogrÃ¡fico
Un año para cuidar<br />más las cesantías

Radiografía del mercado

Según Asofondos, al terminar 2025 los 10,8 millones de trabajadores afiliados a los cuatro fondos privados de cesantías (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia) tenían $26,1 billones. Dicha cifra fue superior en 17 % frente a la de 2024. Y el valor de ese ahorro al culminar el año no fue mayor porque los retiros a lo largo del período valieron $11,7 billones, con incremento del 9,4 %.

Indica esto que el mercado de las cesantías al finalizar el año pasado valía aproximadamente $35 billones, al consolidar lo correspondiente a los afiliados de los fondos privados y del Fondo Nacional del Ahorro. Y esto también permite inferir que, no obstante haber 24.5 millones de personas ocupadas en el mercado laboral con corte a noviembre (según estadísticas del DANE) algo menos de 13 millones acceden al beneficio de las cesantías. Los demás no, por estar en la informalidad.

De otra parte, los datos muestran que en los fondos privados el 35,6 % de los retiros ($4.1 billones) tuvo como motivo la terminación del contrato de trabajo, es decir, la primera finalidad que tienen las cesantías. Entre tanto, el 28,6 % fue para mejorar vivienda, 25,3 % para adquirirla, 8,5 % con destino a educación y 1,9 % para otros fines.

Los mayores administradores de cesantías son Porvenir, con $13 billones de 5,94 millones de afiliados, seguido de Protección, con $10.1 billones de 3,1 millones de clientes. Respectivamente, en 2025 sus fondos generaron rendimientos por $1,2 billones y $870.000 millones.

Por tardar, el 14 de febrero de cada año los empleadores deben consignar las cesantías del trabajador. De cara al recaudo para este año, Asofondos es prudente y no emite una proyección. Entre tanto, en el FNA se espera que crezca alrededor del 10 %. Sin embargo, su presidenta, Laura Roa, comenta que “este comportamiento puede verse influenciado por factores como la evolución del empleo formal, la masa salarial, los niveles de rotación laboral, el cumplimiento de los aportes por parte de los empleadores y, desde luego, posibles ajustes normativos o regulatorios”.

Le puede interesar: Cesantías en Colombia: una prestación que resiste y se transforma

Más generación
Ver más