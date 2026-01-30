Cesantías en Colombia: una prestación que resiste y se transforma

En los últimos años se han presentado distintas propuestas para modificar la legislación con el fin de ampliar los usos o redefinir el alcance de las cesantías, sin embargo, hasta la fecha esta prestación conserva su esencia como respaldo económico frente al desempleo o como herramienta para la construcción de futuro.

Prueba de ello son el Proyecto de Ley 618 de 2025, que busca modificar la Ley 50 de 1990, y las leyes 1071 y 1014 de 2006 que buscan permitir el retiro de hasta el 50 % de las cesantías para la inversión en proyectos de emprendimiento liderados por mujeres, una iniciativa que aún se encuentra en cuarto debate en el Congreso.

Lo que sí introdujo la reforma laboral de 2025 fue un cambio en el pago de los intereses sobre las cesantías: un valor equivalente al 12 % anual del monto acumulado de las cesantías, que tradicionalmente se le entregaba directamente al trabajador cada año, antes del 31 de enero. A partir de este año, empleadores y empleados pueden pactar el pago mensual, en lugar de un solo pago en el año, lo que no implica un cambio en su esencia.

Hay quienes consideran que ampliar excesivamente los usos de esta prestación puede desdibujar su función principal. “Las cesantías no son un ingreso adicional ni una cuenta de libre disposición. Son un respaldo clave frente al desempleo y deben protegerse como tal”, advierte Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Ángela Maya, líder de negocio de Ahorro y Retiro de Protección coincide en que el equilibrio es fundamental: “Permitir usos como vivienda y educación ha sido positivo porque fortalece el proyecto de vida del trabajador. Pero perder de vista el desempleo como su razón de ser sería un riesgo para la estabilidad económica de las familias”.

A diferencia de otros países, donde la protección frente al desempleo se basa principalmente en subsidios estatales periódicos, el modelo colombiano combina ahorro obligatorio, usos regulados y administración especializada. Es por eso que, tras casi 80 años, esta prestación sigue firme frente a los cambios políticos y las presiones coyunturales.