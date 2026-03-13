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Atlético Nacional venció con lo justo a Llaneros y se mantiene como líder de la Liga Betplay

Los goles del verde fueron obra de Mateus Uribe y el venezolano Eduard Bello, de penal.

  • Mateus Uribe celebra el gol que marcó ante Llaneros en el Atanasio Girardot, por la undécima fecha de la Liga Betplay. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Mateus Uribe celebra el gol que marcó ante Llaneros en el Atanasio Girardot, por la undécima fecha de la Liga Betplay. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
13 de marzo de 2026
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Muy temprano, en el primer minuto, Atlético Nacional encontró el gol para perfilar su victoria número ocho en la Liga Betplay para mantenerse líder, con 24 puntos y un partido aplazado.

Mateus Uribe fue el encargado de abrir el marcador, ante un pase de Nicolás Rodríguez para llegar por el centro del área y lanzarse para puntear el balón y enviarlo al fondo del arco defendido por Miguel Ortega y celebrar el primero de la noche.

De ahí en adelante, el Verde generó varias opciones, un gol anulado para Alfredo Morelos, al minuto 20 y otras dos jugadas de Nicolás Rodríguez que estuvo cerca de marcar, fueron las más atractivas de la primera parte.

El verde se fue con el marcador a favor y la tranquilidad de sacar su arco en cero, en busca de la victoria que lo retornara al primer lugar de la tabla, que había perdido parcialmente ante Once, que venció 4-2 a Pasto y llegaba a 22 puntos.

En la segunda parte, y seguro pensando en lo que será el duelo del martes, como visitante, ante Millonarios, el técnico Diego Arias movió sus fichas y envió al campo a Andrés Sarmiento y Eduard Bello, para sacar a Marlos Moreno y Nicolás Rodríguez.

En esos primeros minutos de la segunda parte, Nacional lució perdido, dejando dudas en defensa y permitiendo que el rival se acercara con peligro sobre el arco de David Ospina, que respondió de buena manera cuando fue exigido.

Con el paso de los minutos, el verde volvió a buscar el arco rival y Mateus Uribe, el jugador del partido, fue protagonista de la acción que le daría el segundo tanto al local.

Uribe llegó por el centro del área y tras recibir una falta el central Jonnathan Ortiz sancionó penal, a favor del cuadro antioqueño.

El venezolano Eduard Bello, quien había habilitado a Uribe tomó el balón y cobro el penal, de manera impecable para el 2-0 que le daba tranquilidad a los aficionados verdolagas que llegaron al Atanasio Girardot para acompañar el grupo.

De ahí en adelante fue manejo de balón y control del juego, para mantener la victoria que le permite al verde llegar a 24 puntos y volver a instalarse en la parte alta de la tabla, con un partido aplazado.

Con la tranquilidad de la victoria, la octava en la Liga, el cuadro antioqueño tendrá que recuperar el grupo para el viaje a Bogotá, ya que el martes, jugará ante Millonarios, el duelo por la fecha 12 de la Liga.

Alguno catalogan ese compromiso como la revancha para los antioqueños, mientras que para otros es simplemente un juego más del torneo y la oportunidad de Nacional para mantenerse como líder solitario de la Liga.

Las nóminas

Atlético Nacional: David Ospina; William Tesillo, Simón García, Samuel Velásquez, Andrés Roman; Mateus Uribe, Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo, Marlos Moreno, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

Llaneros: Miguel Ortega; Francisco Meza, Alejandro Morales, Juan David Petuz, Jimmy Medranda; Kevin Rincón, Juan José Ramírez, Kelvin Osorio, Jhon Vásquez, Jhonnier Blanco y Carlos Barreiro.

Reviva acá el minuto a minuto ...

Finaliza el compromiso con victoria de Atlético Nacional 2-0 con tantos de Mateus Uribe y Eduard Bello (de penal), para llegar a 24 puntos y mantenerse como líder de la Liga Betplay.

Se darán cinco minutos más en el juego que gana Nacional 2-0 ante Llaneros.

Minuto 70: El venezolano Eduard Bello tomó el balón y cobró el tiro penal para aumentar la ventaja del verde en el Atanasio Girardot.

Minuto 68: En una gran acción, Mateus Uribe llega de nuevo con opción de gol, pero al momento de hacer el remate, Pertuz, defensa de Llaneros le comete una falta y el central sanciona el tiro penal.

Se juega el segundo tiempo en Nacional ingresaron Andrés Sarmiento y Eduar Bello, se fueron Marlos Moreno y Nicolás Rodríguez.

Finaliza el primer tiempo.

Aunque Nacional ha tenido otras opciones para ampliar el marcador no ha podido aumentar la ventaja en el Atanasio Girardot. Un gol de Alfredo Morelos fue anulado y otras dos llegadas de Nicolás Rodríguez no terminaron dentro del arco.

Minuto 25: Nicolás Rodríguez robó un balón en la salida de Llaneros, pero no logró rematar la acción para el segundo, además el central sancionó una mano del jugador de Nacional.

Minuto 20: Alfredo Morelos, de cabeza, marca el segundo tanto del Verde en el Atanasio Girardot, tras gran acción de Andrés Roman y llega apoyando para jugada para marcar, pero el VAR llamó para anular el tanto. Fuera de lugar muy ajustado.

Minuto 13: Gran llegada en colectivo de Atlético Nacional y Alfredo Morelos remató, pero un defensa desvió la pelota al tiro de esquina.

Minuto 1 : Tras pase de Nicolás Rodríguez, el volante Mateus Uribe marca el primero para Atlético Nacional, que ya lo gana ante Llaneros.

Arrancó el duelo en el Atanasio Girardor, Nacional se mide a Llaneros, por la undécima fecha de la Liga Betplay.

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