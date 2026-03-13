Atlético Nacional venció con lo justo a Llaneros y se mantiene como líder de la Liga Betplay

Muy temprano, en el primer minuto, Atlético Nacional encontró el gol para perfilar su victoria número ocho en la Liga Betplay para mantenerse líder, con 24 puntos y un partido aplazado.

Mateus Uribe fue el encargado de abrir el marcador, ante un pase de Nicolás Rodríguez para llegar por el centro del área y lanzarse para puntear el balón y enviarlo al fondo del arco defendido por Miguel Ortega y celebrar el primero de la noche.

De ahí en adelante, el Verde generó varias opciones, un gol anulado para Alfredo Morelos, al minuto 20 y otras dos jugadas de Nicolás Rodríguez que estuvo cerca de marcar, fueron las más atractivas de la primera parte.

El verde se fue con el marcador a favor y la tranquilidad de sacar su arco en cero, en busca de la victoria que lo retornara al primer lugar de la tabla, que había perdido parcialmente ante Once, que venció 4-2 a Pasto y llegaba a 22 puntos.

En la segunda parte, y seguro pensando en lo que será el duelo del martes, como visitante, ante Millonarios, el técnico Diego Arias movió sus fichas y envió al campo a Andrés Sarmiento y Eduard Bello, para sacar a Marlos Moreno y Nicolás Rodríguez.

En esos primeros minutos de la segunda parte, Nacional lució perdido, dejando dudas en defensa y permitiendo que el rival se acercara con peligro sobre el arco de David Ospina, que respondió de buena manera cuando fue exigido.

Con el paso de los minutos, el verde volvió a buscar el arco rival y Mateus Uribe, el jugador del partido, fue protagonista de la acción que le daría el segundo tanto al local.

Uribe llegó por el centro del área y tras recibir una falta el central Jonnathan Ortiz sancionó penal, a favor del cuadro antioqueño.

El venezolano Eduard Bello, quien había habilitado a Uribe tomó el balón y cobro el penal, de manera impecable para el 2-0 que le daba tranquilidad a los aficionados verdolagas que llegaron al Atanasio Girardot para acompañar el grupo.

De ahí en adelante fue manejo de balón y control del juego, para mantener la victoria que le permite al verde llegar a 24 puntos y volver a instalarse en la parte alta de la tabla, con un partido aplazado.

Con la tranquilidad de la victoria, la octava en la Liga, el cuadro antioqueño tendrá que recuperar el grupo para el viaje a Bogotá, ya que el martes, jugará ante Millonarios, el duelo por la fecha 12 de la Liga.

Alguno catalogan ese compromiso como la revancha para los antioqueños, mientras que para otros es simplemente un juego más del torneo y la oportunidad de Nacional para mantenerse como líder solitario de la Liga.