El TOP 5 de los deportistas que se alinearon con la mafia y acabaron presos

La captura en Bolivia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset trajo a la memoria los casos en los que algunos deportistas se involucraron con el mundo de la mafia y terminaron tras las rejas.

En su caso, el líder del grupo conocido como Primer Cartel Uruguayo (PCU), fue en 2021 accionista del Club Deportivo Capiatá, en la liga de ascenso de fútbol de Paraguay.

Incluso hizo parte de la nómina de jugadores y fue convocado por el técnico en algunos partidos.

Al año siguiente compró el equipo boliviano Los Leones de El Torno F.C., en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el cual juega en el torneo de ascenso también.

En aquella metrópoli fue capturado esta semana y expulsado en un vuelo de la DEA a Estados Unidos.

Otro caso recientemente documentado es el del narcotraficante canadiense Ryan James Wedding, quien fue capturado en México y también trasladado a una corte federal de EE.UU.

Él fue patinador sobre hielo en su juventud y participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, en Salt Lake City, representando a su país en la modalidad de snow boarding.