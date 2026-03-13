Estos son los 25 dueños de equipos deportivos más ricos del planeta

El deporte despierta pasiones en millones de aficionados alrededor del mundo. Cada partido, campeonato o clásico disputado moviliza emociones, audiencias y genera conversaciones globales. Pero detrás de ese espectáculo también hay un negocio gigantesco que mueve millones de dólares, pues, los equipos y las ligas deportivas son activos multimillonarios, y los que están detrás son algunos de los empresarios más ricos del planeta. Esa realidad queda reflejada en el más reciente ranking de la revista Forbes, que identificó a los 25 propietarios de equipos deportivos más ricos del mundo en 2026. En conjunto, este grupo acumula una fortuna de US$903.000 millones, un salto de 49% frente a los US$607.000 millones registrados en 2025, lo que confirma que el negocio del deporte continúa atrayendo grandes capitales. Le puede interesar: Deporte como vitrina: Avianca y Juan Valdez lideran apuesta de empresas colombianas en grandes disciplinas internacionales

Arnault destrona a Ballmer como el dueño deportivo más rico

La clasificación tiene un nuevo líder: el magnate francés Bernard Arnault, presidente del conglomerado de lujo LVMH. Con una fortuna estimada en US$171.000 millones, Arnault pasó a encabezar la lista gracias a su participación mayoritaria en el Paris FC, adquirida en 2024 por cerca de US$100 millones. Aunque el club tiene un valor muy inferior al de muchas franquicias estadounidenses, su ascenso a la primera división del fútbol francés permitió que Arnault fuera incluido oficialmente en el ranking. Hasta entonces, el equipo jugaba en segunda categoría, lo que lo mantenía fuera de los criterios utilizados por Forbes para la medición. El empresario francés supera por US$45.000 millones al exdirector ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, propietario de Los Angeles Clippers, quien ocupó el primer lugar durante los dos años anteriores. Con un patrimonio estimado en US$126.000 millones, Ballmer ahora cayó al tercer puesto. En el segundo lugar aparece Rob Walton, heredero del imperio de Walmart y dueño de los Denver Broncos, con una fortuna cercana a US$146.000 millones, lo que representa un crecimiento de 33% frente al año pasado. Lea más: David Vélez convierte al Inter Miami de Messi en vitrina de Nubank en EE. UU.

Equipos cada vez más valiosos

Ser propietario de un equipo deportivo es un privilegio reservado para una élite económica. En ligas como la National Football League o la National Basketball Association, el valor promedio de las franquicias ya supera los US$3.000 millones, lo que eleva aún más la barrera de entrada para nuevos inversionistas. Sin embargo, el ranking también refleja un cambio generacional en el perfil de los dueños. A diferencia de décadas anteriores —cuando muchos propietarios hicieron su fortuna directamente en el deporte—, hoy la mayoría proviene de industrias como tecnología, lujo, finanzas, energía o bienes raíces, y luego decide invertir en equipos como parte de su portafolio. El caso de Arnault es un ejemplo claro. Además de su participación en el Paris FC, el empresario ha fortalecido la presencia de su conglomerado en el deporte con un acuerdo de patrocinio de diez años con la Formula 1, anunciado en 2024 y valorado en más de US$1.000 millones.

El fútbol domina entre los multimillonarios

Aunque la NFL sigue siendo la liga más valiosa del mundo, su estructura —dominada por franquicias familiares históricas— hace que solo ocho de sus propietarios aparezcan en el ranking. En cambio, el deporte con mayor presencia entre los multimillonarios es el fútbol. En total, 13 de los 25 propietarios tienen participaciones en clubes de distintas ligas, desde Europa hasta Estados Unidos. Entre ellos se encuentran figuras como la empresaria estadounidense Miriam Adelson, propietaria de los Dallas Mavericks; el magnate israelí Idan Ofer, accionista del FC Famalicão; y el empresario estadounidense Stanley Kroenke, quien controla equipos en múltiples ligas, incluido el Arsenal FC. Conozca también: Juan Valdez se anota un touchdown: es el café oficial del equipo de fútbol americano Los Angeles Rams

Nuevos multimillonarios entran al negocio