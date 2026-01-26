Cesantías en Colombia marcan récord; ahorro llega a $26,1 billones en 2025

A pesar de un año económico complejo, con crecimiento moderado, inflación estable pero aún elevada y mayores riesgos fiscales, las cesantías de los trabajadores formales en Colombia cerraron 2025 en máximos históricos. Según el más reciente balance de Asofondos, los 10,8 millones de afiliados a los fondos de cesantías Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia acumularon $26,1 billones, lo que representa un crecimiento cercano al 17% frente a 2024. “Las cesantías han sido un gran respaldo para los trabajadores, una muestra de las bondades del empleo formal y del esfuerzo de los empleadores por honrar esta prestación social”, destacó Andrés Velasco, presidente de Asofondos. Entérese: “Si el ahorro pensional se hubiera invertido solo en Colombia, el riesgo sería del doble”, presidente de Asofondo

Retiro de Cesantías 2025.

Uso de cesantías también aumentó en 2025

El crecimiento no solo se vio en el ahorro. El uso de las cesantías también aumentó. Durante 2025, los trabajadores retiraron $11,7 billones, cifra que representa un incremento del 9,4% frente a lo registrado en 2024. Este comportamiento confirma que las cesantías siguen cumpliendo su doble función, según el reporte del gremio, servir como respaldo ante la pérdida del empleo y apoyar proyectos clave como vivienda y educación. El rubro de mayor peso en el uso de las cesantías fue la terminación de contrato laboral, coherente con el objetivo original de esta prestación social. De acuerdo con Asofondos, los trabajadores destinaron $4,1 billones a este concepto, lo que representó el 35,6% de los retiros totales en 2025. Frente a 2024, este rubro creció 7,5%, reflejando un mercado laboral que, aunque resiliente, aún enfrenta ajustes. En contexto: ¿A cuáles trabajadores no les llegan los intereses de las cesantías? Le contamos los plazos y cómo calcularlo

Vivienda: más de la mitad de los retiros en 2025

La vivienda volvió a consolidarse como uno de los principales destinos de las cesantías. En conjunto, los retiros para este fin representaron aproximadamente el 54% del total. Para ese frente, $3,3 billones se usaron para mejora o liberación de deuda de vivienda, y $2,9 billones se destinaron a la compra de vivienda. “Estas cifras confirman el papel de las cesantías como un instrumento clave para facilitar el acceso y la estabilidad habitacional de los hogares colombianos”, se lee en el reporte. Otro uso relevante del ahorro fue la educación, tanto propia como de los hijos. En 2025, los trabajadores retiraron $1 billón para este propósito, equivalente al 8,5% de los retiros totales. Este rubro registró un aumento de 17,9% frente al año anterior, una señal clara de que las cesantías siguen siendo una herramienta fundamental para financiar la formación académica en un contexto de altos costos educativos. Puede leer: Pilas con el pago de las cesantías y sus intereses en Colombia: todo sobre plazos y cálculos

Temporada de cesantías: fechas clave que deben tener en cuenta los trabajadores