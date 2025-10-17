Hijo de Gustavo Angarita revela cómo fueron los últimos días del actor: “tuvimos unos últimos días muy bonitos”

La televisión colombiana y el mundo del teatro están de luto tras confirmarse este viernes la muerte del reconocido actor Gustavo Angarita, quien falleció luego de una larga lucha contra un cáncer. Su hijo reveló cómo fueron los últimos días del experimentado artista.

Gustavo Angarita Jr., quien también se desempeña como actor, contó en una entrevista para Mañanas Blu sobre los últimos días de su padre, quien desde días atrás ya estaba presentando complicaciones de salud.

“No sufrió, qué berraquera estos médicos, una cosa increíble como se portaron. Fue maravilloso el tratamiento que recibió, no sufrió absolutamente nada”, expresó Angarita Jr. ante el medio radial, agregando que pese a los problemas de la enfermedad de su padre pasaron “unos últimos días muy bonitos”.

Sobre su trabajo artístico, reveló que el experimentado artista “actuó hasta la semana pasada”. “Era un Smartfilm, pero la última película la hicimos nosotros”, subrayó.